特首述職｜李家超：習近平講話指明方向　國家是香港最強大後盾和機遇

▲ 李家超分享對習近平講話的體會。（朱永倫攝）

行政長官李家超今早（17日）在行政會議前見傳媒，分享上星期到北京述職時，對國家主席習近平講話的體會。

李家超表示，習近平講話可分為四大部分，包括充分肯定其和特區政府在過去一年的工作，擔當作為，務實進取；其次是重申中央繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針。三是確認香港正處於穩定發展的良好態勢；最後是特區政府團結帶領香港社會各界，兩者銳意改革，奮發有為，積極對接國家戰略，塑造經濟發展新動能新優勢，在創新創造中推動香港由治及興。

李家超相信，習近平的講話指明方向，國家是香港最強大後盾和最大機遇，特首及政府要一同改革創新，發揮一國兩制制度優勢。社會各界會在政府帶領下，共同改革創新，在創新創造中，推動香港由治及興，為香港的繁榮穩定共同作出更大貢獻。

李家超又提到，本屆政府上任後積極作為，推出多項改革措施，「搶人才」、「搶企業」。今年母公司在海外或內地的駐港公司達9960間，數目創歷年新高。引進重點企業辦公室亦成功引進66間重點企業，近半屬行內頂尖龍頭；今年首11個月，在投資推廣署協助下，在香港開設及擴展業務的內地或海外企業達535家，是去年同期的1.5倍，超越2022年定下的績效指標，反映政府近年各項政策，為初創生態圈提供理想及吸引的營商環境除。

李家超：澳門和香港情同手足



今年是澳門回歸25周年，李家超表示，將到澳門祝賀新上任澳門行政長官的岑浩輝，並形容澳門和香港情同手足、往來頻密，兩地會保持緊密溝通，相信可以在多方面商討合作，把握機遇。

他又相信，基於香港和澳門過去有良好經驗及根基，有很多方面可以合作發展；兩地理念上亦同意要高度融合大灣區，共同努力推動發展，亦要共同把握國家發展機遇，相信港澳優勢互補，空間無限。

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