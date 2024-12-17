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結業潮｜連鎖韓國炸雞店2月內連執2分店　 最後1間疑拉閘全線結業

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 43 分鐘前

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連鎖韓國炸雞店「韓閣」，2月內連執2分店。

【結業潮/韓國餐廳】香港經濟低迷導致結業潮持續，就連港人最愛的韓食餐飲業亦相繼倒閉。其中，曾有3間分店的連鎖韓國餐廳韓閣，繼上月荃灣分店執笠後，其位於黃大仙分店也宣告結束營業，短短兩個月內連續關閉兩家分店，目前僅餘的將軍澳店亦暫停營業，疑全線結業。

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結業潮｜不敵罕貴租金

上個月，韓閣在其Facebook專頁上曾發帖通知食客，表示荃灣店與社區共度了七年，但因飲食業面臨前所未有的困境，不得不關閉該店，並建議顧客轉至將軍澳和黃大仙的其他分店。

然而，網友近日發現黃大仙中心的韓閣分店已經關門，且早前已出現結業的跡象，包括多項食品售罄及店員逐步搬走咖啡機、微波爐等設備。該店自2022年中開業以來，雖然吸引了不少顧客，但高昂的租金最終使其無法繼續營運。

此外，將軍澳新都城2期的最後一間分店最近也未見營業，韓閣的Facebook專頁自11月底以來未再更新，讓人懷疑其是否已全線結業。

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