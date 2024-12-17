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紅館｜亞洲著名歌手入紙亦頻被拒　何敬康引述娛圈幕前幕後投訴質問紅館審批準則

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發布時間： 7 小時前

最後更新： 56 分鐘前

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何敬康稱，娛圈幕前幕後投訴質問紅館審批準則。

【何敬康 / 羅淑佩 / 紅館】立法會議員何敬康日前質疑紅館「寧願空蕩蕩都不接受申請」，康文署則反駁稱，過去三年紅館使用率百分百，聖誕新年不愁沒節目。文體旅局局長羅淑佩則回應稱，紅館外面看似靜悄悄，其實場內彩排等如火如荼。

何敬康今日再在社交平台發千字文，引述娛樂圈幕前幕後以及數據再質問署方和局方，稱其關注在樂壇引起極大迴響，因眾人都感同身受。

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紅館｜何：歌手被拒逾十次但紅館無解釋

對於紅館審批準則，何說，《紅館》的租用審批準則，多年來一直予申請人的印象就是「無準則」，是什麼人依據什麼準則什麼原因作出什麼決定，從來令人摸不著頭腦，也從不會給予任何解釋。

他說，昨天有多於一名亞洲著名、並有紅館演出過的本港男女歌星親自向其透露，這一兩年來入紙申請紅館，被連續拒絕次數由數次至超過10次不等，何說：

每次都沒有任何解釋，總之就是不批，讓人感到不公和不解，反之獲得接納的，樂壇往績或近年熱銷情況也不見得比不獲批准的歌手要好。

（何敬康Facebook圖片）

（何敬康Facebook圖片） 紅館：過去三年 被拒申請逾440宗

何引述康文署回覆指，過去3年，紅館使用率是100%，但活動場數分別是83（2022）、113（2023）和115（2024/1-11月）；而拒絕申請宗數分別是88（2022）、190（2023）和163（2024/1-10月）。他解釋，康文署所說的場數意思是，歌手A舉行20場演唱會，就佔了當中20個活動場數，歌手B辦5場，就是5個場數，如此類推。並不是代表今年至11月有115個不同活動。

而當中不獲接納的申請數目今年至10月是163，就不代表不被接納的「活動場數」是163了，他假設，每個被拒申請的平均申請日數是2，則已超過300個活動場數被拒。

何問：

為什麼一年有365日，而連搭台拆台在內，只能夠安排113-115個節目？
為什麼流轉得這麼慢？
請問每年的詳細活動分佈如何？
對香港經濟有裨益的活動有若干？
全年有若干個體育項目在紅館上演？所佔比例如何？

就拒絕申請方面，何則關注，紅館是根據什麼準則去批准或否決某項申請？審批是由什麼人負責？有沒有相關機制或指引？能不能公開有關機制？

何敬康認為，有這麼多歌手申請被拒，便說明有需求，偏偏香港的表演場地有如鳳毛麟角，而局方、署方又從來不回應有關需求，最後唯有白白讓本港歌手的金曲和強大軟實力，「肥水流向別人田」。

紅館｜指鄰近城市多支援配套

支援和配套方面，何敬康引述主辦演唱會的公司高層指，鄰近城市和亞太其他地區怎樣在爭取演唱會落地方面，給予種種如場地和其他配套方面的支持和方便。「也有一名被拒《紅館》申請多次的歌手慨嘆，香港辦演唱會又困難又沒有任何配套，難怪在港樂意投資演唱會的老闆越來越少，都跑到其他地區了。」

何敬康又問文體旅局，現在都香港現在正處於經濟轉型和升級關鍵攻堅期，旅遊業方面更應是「無處不旅遊」，演唱會可以帶來大量人流和消費。局方有何靈方妙法，可以重振香港演唱會和其他盛事事業？不讓外國巨星和大型活動捨港而取其他城市？

我收到多個來自方方面面的各項盛事主辦方意見，反映香港與其他地區比較的不作為、不積極、沒場地、沒配套，文化藝術盛事基金暫時演唱會不納入資助項目，雖然新民黨今年有提倡，可惜沒有被接納，直接導致他們本來首選香港而最後唯有落戶他處，我對此感到非常可惜和失望。

他認為，2025年農曆新年「冇騷睇」，就已經是一個大的警號。

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