抽油煙機正確使用及選購秘訣  輕鬆抽走室內油煙

每逢節慶日子，不少朋友都喜歡在家舉行聚會，甚至親自下廚大顯身手，烹調豐富的節日大餐。可是，大家煮得開心之餘，可能都試過被油煙困擾，不只令滿屋煙霧瀰漫，更讓一身節日打扮變得「油頭粉臉」，掃興之餘更可能影響健康！其實，只要選用合適的抽油煙機，再配合正確的使用方法，就能輕鬆解決這個問題。以下立即為大家拆解當中關鍵！

煮食迷思：油煙與煮食方式有關？

談到油煙，大家可能會誤會與加熱方法有關，其實無論是用明火快炒，還是以電磁爐慢煮，只要煮食時達到一定溫度，食油就會分解產生油煙，實際與加熱方法無關。

而油煙多寡與食用油的「煙點」有關，例如以油炸為例，這種高溫烹調方式就需要選用煙點較高（高於200度）的食油，而選對食油才能減少油煙產生。

注意室內氣流 改善抽氣能力

不過，光是選對食油還不夠，抽油煙機的使用方法也大有學問。很多人認為開啟多個抽氣設備能加快油煙散去，但其實事與願違。同時開啟抽油煙機和抽氣扇，會影響氣流，削弱抽油煙機效果，令油煙難以抽走，影響健康。

另外，抽油煙機的使用時機也很重要。建議在準備烹調前就啟動抽油煙機，及選擇有延遲關機功能的抽油煙機，在烹調結束後可繼續運作多數分鐘，這樣有助把廚房內的油煙和懸浮粒子徹底清除，減低自己和家人的呼吸系統負擔。

至於抽油煙機的保養亦不容忽視，市面上有排氣型和再循環型兩大類型，雖然清潔方式略有差異，但都可以利用簡單的天然材料進行日常清潔。例如可以用小蘇打粉或白醋調配成清潔劑，定期為機身除油，保持最佳運作狀態。

選購抽油煙機4大要點

既然抽油煙機如此重要，大家揀選時需要注意哪些事項？不妨從以下幾個關鍵角度考慮：

（1） 首重款式配合：抽油煙機分排氣式和循環式兩種。排氣式通過管道排煙，適合近外牆位置；循環式用油杯和過濾網處理油煙，適合無法安裝排氣管的廚房。選購時需配合現場環境。

（2） 排氣量要得宜：市場常以每分鐘可以排出多少立方米（m³/min）的排氣量來衡量抽油煙機的效能，但安裝時還要注意縮短排氣管、減少彎位，避免出風口設於迎風處，以確保排煙效能。

（3） 靜音設計：現代抽油煙機能兼顧強勁吸力與寧靜運作，令烹煮過程更舒適愉悅。建議購買前實地試機，選擇運作時聲量較低的產品。

（4） 售後服務要周全：優質爐具的保養服務亦十分重要。購買前應了解保養條款和零件供應，建議選購提供保養的知名品牌，如煤氣公司便提供首3年更包免費零件保養。

精選抽油煙機 滿足不同需要

想為家中更換或增添一部新的抽油煙機？煤氣公司為大家提供多款理想選擇。

【智能首選】TGC Turbo-i 700抽油煙機

最新推出的Turbo-i 700以超強風速設計，最高排風量高達每分鐘18.5立方米；更是TGC第一部抽酒煙機設有物聯網（IoT）智能功能，用戶可通過手機應用程式設定預設時段進行低速抽風，以保持空氣流通，同時可了解抽油煙機累計使用時間，作為清洗抽油煙機的參考。

• 玻璃面板，免觸碰手勢開關，操作更快捷

• 易拆式金屬油煙過濾網，方便清洗

• 5分鐘延遲關機功能

產品資訊：https://bit.ly/3DyRy7h

零售價：$5,140



現時煤氣公司更推出「風山水起」爐具組合套餐（https://bit.ly/3DyyHcA），選購排風量達每分鐘18.5立方米的TGC Turbo-i 700抽油煙機，加配TGC TRTB62ST-G密封爐頭嵌入式平面爐，限時組合價只需HK$9,228，節省高達HK$2,042。而且兼享免費永久保養（首3年包零件）、免費送貨服務及免費標準煮食爐安裝及回收舊爐。

*受條款細則約束

【歐洲製造】Mia Cucina MY60拉趟式抽油煙機

拉趟式抽油煙機寬60厘米，最高排風量達每分鐘12.7 立方米，表現出色且操作寧靜，更提供3段及強力風速設計和設有2個隔油網，快速清除油煙。

• 意大利製造，物料優質

• 高風量時僅達61分貝，操作寧靜

• 設有兩盞LED燈，令煮食環境更舒適

• 輕觸式控制面板，操作容易

產品資訊：https://bit.ly/4a6zVYW

零售價：HK$4,980

【時尚美觀】TGC ALI 700抽油煙機

側吸式設計，機身深度只有383毫米，免卻煮食期間碰頭的煩惱；其超強風速設計，排風量達每分鐘19.5立方米，配備自動打開整流板，能更有效地吸走油煙，長時間烹調也毋懼油煙，在清新環境準備滋味佳餚。

• 易拆式金屬油盤，方便清洗。

• 輕觸式控制玻璃面板，操作簡易。

• 超強風速設計，配備自動打開整流板，能更有效地吸走油煙。

• 5分鐘延遲關機功能。

產品資訊：https://bit.ly/4fGvzJ1

零售價：HK$4,540

【強勁抽力】TGC Senses+ 710抽油煙機

TGC Senses+ 710排風量每分鐘12.5立方米，設有10分鐘延遲關機程式，能徹底清除剩餘油煙，另具備易拆式金屬油煙過濾網，清洗容易，且以輕觸式面板控制，時尚美觀。

• 10分鐘延遲關機程式，徹底清除油煙。

• 易拆式金屬油煙過濾網，清洗容易。

• LED 照明設計，更環保耐用。

• 伸縮式排氣管外罩。

產品資訊：https://bit.ly/4iZ2P14

零售價：HK$4,740

（特約）