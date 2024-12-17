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名人家居｜杜德偉佈置巨型聖誕樹望兒子有美好童年　獨立屋曝光客廳設1比1長頸鹿公仔

育兒資訊

撰文： 李惠儀

發布時間： 2 小時前

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杜德偉落手落腳佈置巨型聖誕樹，無非想兒子有個美好童年回憶！

【名人家居/杜德偉/星二代】62歲杜德偉（Alex）於2012年迎娶細24歲太太李曉冰，不過Alex凍齡有術，令人看不出夫婦倆年紀差距這麼大；兩人婚後育有1子，轉眼囝囝已8歲，向來愛錫兒子的Alex，日前更親自出馬，為兒子爬高爬低佈置巨型聖誕樹，坦言想給他一個美好童年回憶，卻意外曝光獨立屋內貌！

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杜德偉一家｜曾為幫兒子慶生臨時轉機票

Alex當年憑一曲《脫掉》紅遍中港台，年前參加內地真人騷《披荊斬棘2》再度人氣急升，獲網民大讚能歌擅舞之餘，私下還是好老公好爸爸。他跟嫩妻李曉冰（Ice）結婚12年恩愛如昔，亦十分痛錫囝囝AJ，工作忙碌的他又經常抽空陪伴妻兒，絕不放過兒子成長的每個階段。他兩年前因忙於在內地參加真人騷，原本未能陪兒子過生日，但他專程改機票，趁少許空檔由長沙趕回香港替兒子慶生，送上意外驚喜，AJ見到爸爸後更開心落淚，完全感受到爸爸的愛。

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杜德偉一家｜為兒子爬高爬低佈置巨型聖誕樹

日前Alex趁有空餘時間，即留在家中與囝囝齊齊佈置巨型聖誕樹，他將佈置過程分享至社交平台，留言謂：「聖誕節是我最愛的節日，即使多忙也要好好佈置一番，和爸媽合力砌一棵聖誕樹，是我的童年回憶；也希望給到AJ美好的童年回憶。」相中見到Alex家中的聖誕樹超巨型，要出動流動式樓梯幫忙，目測比旁邊約高10呎的裝飾櫃還要高，Alex爬高爬低認真掛上吊飾，AJ則站在旁邊抬頭觀看爸爸大顯身手。

杜德偉名人家居｜曝光獨立屋內部設計

這一組照片亦曝光了Alex的豪宅內部設計，見到巨廳大走豪華古典風格，以黑白及木色為主，牆身及地板鋪滿雲石，連圓飯枱也是雲石面，帶點歐式之餘，又不乏中式氣派，而且樓底極高，即使放了巨型聖誕樹，仍空間感十足，大廳還放置巨大電視機，電視櫃則是仿壁爐設計。

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杜德偉名人家居｜設1比1的長頸鹿BB公仔

再翻看Alex以前分享過的照片，客廳的其中一個區域設有中式字畫，最吸睛的還有兩隻1比1的長頸鹿BB公仔，雖然與豪華客廳有點格格不入，卻突顯了愛子之情，亦為家中增添童真，而另一面則是一排落地玻璃門，似可通往室外花園，而且還有一條連着2樓的雲石樓梯，樓梯扶手是復古金屬設計，中西合璧設計極具氣派！

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