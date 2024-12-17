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好上司｜職場專家列好上司5大特徵　肯孭鑊/獎罰分明/你老細中幾多個？

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撰文： Executive Mommy

發布時間： 36 分鐘前

最後更新： 31 分鐘前

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職場專家列好上司5大特徵，網民指天方夜譚。

返工最希望可以遇到好同事、好上司，不過怎樣才算是好上司？近日有職場專家在社交平台列出5大好上司特徵，帖文引來網民回應，大部分人認為好上司難以遇到，表示只有「幻想情節先會岀現畫面」。

好上司｜職場專家列5大好上司特徵

該名職場專家於Threads上發文，表示做上司的人多少要有些擔當，並根據自己的觀察，列出5大好上司特徵：

1. 主動出面道歉

下屬做錯事惹怒客人，上司應該要代為道歉，而非要求下屬自己向客人道歉。事後「閂埋房門教訓個小薯，係你嘅家事」。

2. 替下屬「孭鑊

下屬做錯事讓「大老細」知道，不論錯在哪方，上司都應該先承認自己領導無方，而不是二話不說「交個小薯出嚟」。

3. 耐心糾正下屬態度

下屬工作態度差，上司應該以自己的管理方法，糾正下屬的態度，而非事事都要求「大老細」換人。

4. 勿將負面情緒發洩在下屬身上

「大老細」罵中層同事，該同事應該處理好負面情緒，用冷靜溫和的態度指下屬如何做好些，而不是將怒氣發洩到下屬身上。

5. 獎罰分明

對於懶惰且態度惡劣的下屬，上司應該加以教導，若然是勤力又積極的下屬，便需要有適當的獎勵，才可以服眾。

同場加映：10個極品上司行為

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好上司｜網民反應兩極：邊會有呢啲咁好嘅上司

帖文一出，引來大批網民回應，有不少人分享自己遇到好上司的經歷，「好好彩，我初出茅廬時都遇到好錫我嘅上司，基本上佢地做嘅就係樓主所講。」、「Fresh Grad之後一兩年遇過呢一種上司佢真係幾乎做到哂上面嘅嘢」、「我阿頭就係咁，但係佢做嘢都會以身作則」。

不過，也有不少人認為遇到好上司是天方夜譚，「幻想情節先會岀現畫面」、「你咁天真，真係笑你都費事」、「邊會有呢啲咁好嘅上司，現實啲啦」。

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