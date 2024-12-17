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結業潮直擊｜鴨寮街人流跌一半吉舖湧現　商戶慨嘆2大原因致生意慘蝕捱租金

休閒消費

撰文： 李綉珊

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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鴨寮街結業潮吉舖湧現，商戶慨嘆2大原因致生意慘蝕捱租金。

【結業潮/倒閉潮/鴨寮街/零售業】近日有網民發現，向來人山人海的深水埗鴨寮街出現結業潮，街道冷清，大量店舖拉閘，部分更貼上租售告示。TOPick記者特別到鴨寮街觀察環境，不少檔主稱生意慘淡︰「人流少受淘寶影響」，網上購物被視為主要因素之一。

TOPick一分鐘
記者直擊｜鴨寮街結業潮湧現吉舖　人流少受淘寶衝擊

鴨寮街結業潮｜昔日挖寶聖地

位於深水埗的鴨寮街，是一條歷史悠久的街道，這裡曾經是電子產品和配件愛好者的天堂，以平、靚、正吸引無數零件迷和遊客。昔日平民聖地的鴨寮街，似乎也逃不過疫後經濟衰退的影響，加上網購興起和市場需求的變化，鴨寮街不少商店相繼結業。

鴨寮街湧現吉舖，商戶慨嘆生意慘淡蝕錢捱租金。（TOPick記者攝）

鴨寮街結業潮｜特賣場形式招租客

記者在中午時段到達鴨寮街，近地鐵站出口處有一堆人潮，但當走向鴨寮街五金舖林立的地段，顧客量寥寥可數，有一、兩間舖已落閘，貼滿招租告示；另一邊近中間位置，亦出現了好幾間招租舖。當中有一間更以特賣場形式，邊做邊等租客。

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鴨寮街結業潮｜檔主感嘆︰見步行步

有五金舖檔主指出，生意比往年差，每間店舖人流也明顯少很多，由於受到淘寶等網購平台衝擊，部份顧客只看不買，以致不少同業於近月捱不住執笠︰「生意額跌了很多，甚至沒辦法打和，要蝕！自通關到現在都一直蝕錢，市面多了大陸貨，所以價錢競爭很大。」

老闆娘坦言︰「點做？我們就快捱不住！隔離街開了很多間大陸雜貨店，超低價發售，又可以退貨，很難鬥，真的很難繼續營運！」

電子光管電店老闆形容︰「現在生意都不太好，人流都少很多，賺回來的錢都是剛好夠交租。」於鴨寮街屹立多年的影音舖老闆輕嘆︰「不少同業都結業了！生意真的愈來愈差，人流可謂小貓三四隻，也不知怎樣捱下去，希望香港會好起來。」

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鴨寮街結業潮｜內地雜貨店來港開業

鴨寮街最受歡迎的地段主要是五金店、音響店及電子光管店等，記者特別向中原（工商舖）商舖部查詢鴨寮街吉舖情況，高級分區營業董事林彥釗回覆指，鴨寮街地段約有130間舖，現在空置率為9.5%，一般租金約6至8萬，視乎面積。

上個月有租出1間舖位，今個月則仍有6個租盤。林先生坦言鴨寮街比昔日的確人流少了一半以上，去年租盤租出13宗，今年則只有5宗，大概受淘寶影響，加上福榮街新開了3、4間賣內地雜貨的店舗，或多或少影響鴨寮街生意。

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