除夕倒數︱李家超：已嚴陣以待確保接待旅客環節運作暢順　冀令旅客「心思思」再來港

▲ 李家超冀利用黃金機會增加更多不同活動，令旅客「心思思」再來港。（資料圖片）

今年除夕夜將會有煙花匯演，午夜12時開始，歷時12分鐘。行政長官李家超今早（17日）出席行會前表示，相信煙花匯演會吸引大量旅客來港，尤其是深圳恢復來港一簽多行安排後，周末由深圳來港的旅客增長2至3成，相信趨勢會延續至聖誕及新年。當局已嚴陣以待確保接待旅客的環節運作暢順，令到訪港旅客有優質體驗。

李家超表示，除夕當天會有多項特別安排，包括羅湖口岸服務時間延至元旦日凌晨2時，深圳灣、落馬洲及皇崗口岸會保持24小時服務；當局會增加人手及作靈活調配，令市面或關口都暢順及有序。

大部分的港鐵路線都會在當天通宵行駛，亦會安排特別巴士路線有更頻密班次，確保上水及新田站之間旅客即使在凌晨2時後，仍可乘巴士返回內地。

李家超續稱，各部門已準備就諸，政務司司長陳國基上周四已召開跨部門工作小組會議商討；入境處、海關及港鐵公司將於本周六，在羅湖管制站成立跨部門聯合指揮中心。政府與相關機構及業界會密切聯繫做好人群管理，確保各項接待旅客環節運作暢順，令旅客有優質體驗。

他又指，業界已做好準備，利用今次黃金機會增加更多不同活動，開拓商機及增加旅客體驗，讓他們有良好經歷，會「心思思」再來港。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】