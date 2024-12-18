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胰臟癌｜50歲男子不煙不酒　零徵兆確診「癌王」　醫揭1因素患癌率暴增32倍【附胰臟癌風險因素】

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 37 分鐘前

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【胰臟癌／家族遺傳／乳癌／煙酒】胰臟癌被稱為沉默殺手，一旦確診已經晚期。台灣一名男子從不煙酒，惟做超聲波檢查時發現胰臟有2顆腫瘤。有醫生指出，胰臟癌其中一個重要風險因素，有可能會增加患癌機率高達32倍！

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台灣胃腸肝膽科醫生林相宏在Facebook專頁發文分享病例，指自己過往診斷胰臟癌的腫瘤極限是0.7厘米，最近一名50歲男病人來求醫，發現胰臟有兩顆非常小的腫瘤，分別是0.5厘米和0.6厘米。林相宏透過內窺鏡超聲波檢查和切片檢驗，證實是胰臟神經內分泌瘤。

胰臟癌｜不煙不酒 家族遺傳罹癌率高達32倍

林相宏指，該名男病人一向不煙不酒，檢查前無任何症狀，惟家族有多人罹癌病史：他母親患乳癌，外婆患胰臟癌，故此來求醫做檢查，沒想到一檢查就發現有腫瘤。

對於有家族癌症病史的人士，患上胰臟癌的風險比一般人高出幾倍以上，隨著家族內越多名家屬患胰臟癌癌，風險最多可暴增至32倍

患癌家屬數量風險
1個4.5倍
2個6.4倍
3個32倍

林相宏解釋，胰臟癌有家族遺傳風險，而往往發病的年紀相對較年輕，大概小於50歲。故此，他建議，若家族內有人曾患乳癌、卵巢癌、大腸癌、子宮內膜癌等，有相關家族史也最好做篩檢胰臟腫瘤。

至於沒有家族史人士，亦不能夠掉以輕心。林相宏指出，癌症只有1成機率與家族相關的，其餘9成都是後天自我基因突變所致。他舉例與胰臟癌相關的危險因素如下：

  • 吸煙
  • 喝酒
  • 糖尿病
  • 缺乏運動
  • 肥胖，BMI超過25，尤其超過30更危險
  • 不良的飲食習慣，如經常食紅肉、加工肉品、缺乏蔬果等膳食纖維

胰臟癌症狀｜胰臟癌3大先兆

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘曾指出，胰臟癌常見有3大症狀，包括血糖上升、體溫升高與血脂降低。他解釋，血糖上升其實是胰臟癌常見症狀之一；體溫升高是因為癌細胞開始要出現的時候，會燃燒人體皮下脂肪，這時人體溫度就會上升；血而脂降低，是因為癌症會造成腸道吸收變差，所以膽固醇、低密度膽固醇和三酸甘油脂等血脂會下降。

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胰臟癌丨10大風險因素

根據本港醫院管理局資料，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使定期每年接受身體檢查的病人，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌，因此不少病人到了癌症晚期才察覺患病，因而耽誤治療，影響生存率。

即使可以進行手術切除，病人的存活時間較其他癌病患者為短。大多數的胰臟癌發生在年齡65歲以上的人士，其他風險因素包括：

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胰臟癌丨7大常見症狀

胰臟癌是本港致命癌症的第4位，在2020年導致813人死亡，由於它的症狀不明顯，不容易在早期察覺，且治癒率相當低，因此亦有「癌王」的稱號。據香港癌症基金會資料顯示，胰臟癌常見的7大症狀如下：

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胰臟癌因素｜8大高危族群

台灣整合醫學科醫生方冠傑指，以下8類人士皆為高風險族群，建議定期進行胰臟癌篩查。

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