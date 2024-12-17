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運動時間｜研究揭「減肥最佳運動時間」　把握黃金半小時進食有效增加肌肉

醫健人物

發布時間： 2 小時前

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研究揭「減肥最佳運動時間」，把握黃金半小時進食，有效增加肌肉。

人體其實有biological clock（生理時鐘），能掌握這個奇妙的生理節奏的話，很多事會事半功倍。例如：

二○二三年刊登在《Obesity》期刊的一篇文章，比較三組人士（早上、中午和晚間）做中度至強度運動的成效，發現在早上七至九時做中度至強度運動的那組，是最少BMI過高的肥胖人士。研究團隊總結：想減肥，早上做中強度運動最有效，能一早刺激新陳代謝，令身體燃燒更多卡路里。

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減肥最有效是早上，那麼，一天甚麼時候是我們身體最敏捷、最佳體能的時候呢？東京女子醫科大學教授大塚邦明發現，下午一至六時是體溫高、肌肉功能上升、體力最好的時段，尤以下午四至六時為身體機能最高的黃金時刻，這是最適宜進行比較需要消耗體力的強度運動。

晚間可做運動，但適宜做些較輕中度或柔性的運動（如散步、伸展、瑜伽等）。人體晚上七時後走心包經，是血液循環旺盛的時間，此時血壓升高，不適宜再做劇烈運動，應該讓身體開始進入休息狀態。而且，中高度運動會令身體釋放安多酚，有提升情緒和令人興奮的作用。晚上處於精神興奮狀態，會難以入睡。

還有兩點想補充：一、都市人工作繁忙，總之肯運動、能騰出時間運動，有好過無，所以，也不要太執着甚麼時候做運動最好，只要晚間睡前二、三小時，不要做太強烈的運動以免影響睡眠質素便可。二、做完中強度運動後，很多人以為不要吃東西，否則前功盡廢，於是即使肚餓，也死忍爛忍不吃，其實那是非常錯誤的想法。中強度運動後的三十分鐘是「黃金半小時」，那段時間馬上補充蛋白質，是最有效增加肌肉的時候，反之，中強度運動後餓着肚皮，反而容易導致肌肉流失。

全文刊於《經濟日報》，原題為「甚麼時候做運動最好？

撰文 : 利嘉敏

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