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親子自助餐優惠｜灣仔諾富特世紀酒店自助餐買一送一　$217起任食生蠔/蟹腳/肉眼扒

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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灣仔諾富特世紀酒店自助餐買一送一優惠。

【自助餐優惠/酒店Buffet/聖誕自助餐】灣仔諾富特世紀酒店推出自助餐買一送一優惠，現經KKday網站訂購，人均$217（未加一）起任食生蠔、肉眼扒、Mövenpick雪糕，晚餐更有蟹腳、麵包蟹等美食，即睇優惠詳情！

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自助餐優惠｜海鮮自助午

灣仔諾富特世紀酒店 Le Café 海鮮自助午餐供應冰鎮海鮮如生蠔、凍蝦、青口、翡翠螺等、多款刺身壽司、煙三文魚、肉眼扒、多款 Mövenpick 口味雪糕及甜品。

自助餐優惠｜海鮮自助晚餐

海鮮自助晚餐提供無限量生蠔（2款）、蟹腳、麵包蟹，熱葷有地中海雞飯、川式水煮魚、鑊炒胡椒蟹、香港風味豉汁蒸魚、安格斯迷你漢堡、烤牛肉及一系列全新自家製甜品等，更包括紅酒白酒無限暢飲。

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自助餐優惠｜灣仔諾富特世紀酒店自助餐詳情

預訂日期：即日起至2025年1月6日23:59
用餐日期：2025年1月2日至2月28日
用餐地址：灣仔謝斐道238號諾富特世紀酒店

【KKday 買一送一】海鮮自助午餐
用餐時間：12:00 – 14:30
優惠價：
星期一至五 $478/2位，平均$239/位（原價$876/2位）
星期六日及公眾假期 $550/2位，平均$275/位（原價$1,008/2位）
預訂連結：【KKday網站

【KKday 買一送一】海鮮自助晚餐
用餐時間：18:30 – 21:30
優惠價: 
星期一至四 $802/2位，平均$401/位（原價$1,470/2位）
星期五至日及公眾假期 $838/2位，平均$419/位（原價$1,536/2位）
預訂連結：【KKday網站

更多自助餐優惠：

親子自助餐優惠｜海洋公園萬豪酒店自助餐買一送一　$299起任食蟹腳/龍蝦/肉眼牛扒

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