親子自助餐優惠｜灣仔諾富特世紀酒店自助餐買一送一　$217起任食生蠔/蟹腳/肉眼扒

▲ 灣仔諾富特世紀酒店自助餐買一送一優惠。

【自助餐優惠/酒店Buffet/聖誕自助餐】灣仔諾富特世紀酒店推出自助餐買一送一優惠，現經KKday網站訂購，人均$217（未加一）起任食生蠔、肉眼扒、Mövenpick雪糕，晚餐更有蟹腳、麵包蟹等美食，即睇優惠詳情！

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自助餐優惠｜海鮮自助午餐

灣仔諾富特世紀酒店 Le Café 海鮮自助午餐供應冰鎮海鮮如生蠔、凍蝦、青口、翡翠螺等、多款刺身壽司、煙三文魚、肉眼扒、多款 Mövenpick 口味雪糕及甜品。

自助餐優惠｜海鮮自助晚餐

海鮮自助晚餐提供無限量生蠔（2款）、蟹腳、麵包蟹，熱葷有地中海雞飯、川式水煮魚、鑊炒胡椒蟹、香港風味豉汁蒸魚、安格斯迷你漢堡、烤牛肉及一系列全新自家製甜品等，更包括紅酒白酒無限暢飲。

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自助餐優惠｜灣仔諾富特世紀酒店自助餐詳情

預訂日期：即日起至2025年1月6日23:59

用餐日期：2025年1月2日至2月28日

用餐地址：灣仔謝斐道238號諾富特世紀酒店

【KKday 買一送一】海鮮自助午餐

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠價：

星期一至五 $478/2位，平均$239/位（原價$876/2位）

星期六日及公眾假期 $550/2位，平均$275/位（原價$1,008/2位）

預訂連結：【KKday網站】

【KKday 買一送一】海鮮自助晚餐

用餐時間：18:30 – 21:30

優惠價:

星期一至四 $802/2位，平均$401/位（原價$1,470/2位）

星期五至日及公眾假期 $838/2位，平均$419/位（原價$1,536/2位）

預訂連結：【KKday網站】

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