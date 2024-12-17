產後抑鬱｜翁嘉穗親爆誕細仔後患產後抑鬱　服藥1年走出情緒病陰霾：人生要經歷甜酸苦辣

▲ 97年港姐冠軍翁嘉穗自揭患過產後抑鬱。

【翁嘉穗/鄔友正/產後抑鬱】97年港姐冠軍翁嘉穗跟七海化工集團主席鄔友正結婚25年，婚後育有兩子，分別為22歲長子鄔謨雲（Jason）以及9歲次子鄔謨風（Kaspar），日前翁嘉穗自揭早年誕次子後患上產後抑鬱症。

翁嘉穗出席《好在有朋友》慈善音樂會記者會，期間重提她9歲那年，母親確診嚴重情緒病，不時喊著要尋死，某日母親真的輕生了，當時尚年幼的翁嘉穗既驚又嬲，不了解母親患情緒病所受的煎熬，只埋怨為何要離她而去。

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▲ 翁嘉穗向媒體透露早年患產後抑鬱。（取自instagram）

產後抑鬱｜翁嘉穗患病期間曾出現幻聽

一直未能走出喪母陰霾的翁嘉穗，直到2015年誕下次子患上產後抑鬱，漸漸解開心結，受產後抑鬱症煎熬的翁嘉穗不但失眠和思緒紊亂，亦會有幻聽的現象，幸而她及時就醫，服藥一年多終於康復。

翁嘉穗憶述當年老公鄔友正陪伴在側，感覺無助的她幸而獲家人支持，亦主動找朋友傾訴，此外意志亦很重要，要靠自己去鍛煉，讓思想重回正軌。

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產後抑鬱｜翁嘉穗：甜酸苦辣都要經歷

事後翁嘉穗於IG貼出活動照，以過來人身份鼓勵同路人：「情緒病雖然恐怖，但是只要對症下藥及與別人傾訴，多做運動等，心情慢慢就會好起來！」

今年10月，翁嘉穗貼出跟天后鄭秀文（Sammi）合照，當時她撰文自揭母親因抑鬱症而離世。母親的離世令她改變了人生觀，翁嘉穗於IG寫道：

這件事給了我最大的課堂，就是我會希望及盡力經歷生老病死整個過程，希望自己可以活到滿面皺紋，滿頭白髮才離開世界，甜的酸的苦的辣的都要經歷！我不會選擇只要甜的，各樣滋味我亦會擁抱他，戰鬥到最後一刻！人生沒有完美，那麼就擁抱不完美！

▲ （取自instagram）

產後抑鬱｜要注意8大主要病徵

心理學家藍穎嘉（Janice Lam）曾稱產後抑鬱的特徵和症狀，通常與一般抑鬱症十分相近，包括情緒低落、精力不足等，若我們粗疏地將產後抑鬱看成一般抑鬱症，很可能會忽略一些深刻而劇烈的變化，以至問題惡化。

衛生署曾列出產後抑鬱的8大主要病徵：

大部分時間情緒持續低落，例如感到沮喪、憂愁，無故哭泣或欲哭無淚

對以往有興趣的事物失去興趣，甚至對孩子也失去興趣

食慾不振

失眠或早醒

經常感到疲倦及缺乏活力

難以集中精神及作出決定

自責內疚，感到一無是處和絕望

過分焦慮、煩躁不安

如以上情況持續多於兩星期，並明顯影響日常生活，便應及早尋求協助。

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