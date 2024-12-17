學校動態︱圓玄小學中英文科設詩歌戲劇課　朗誦節囊括英文普通話集誦冠軍　

▲ 圓玄小學在各個年級的英文或普通話詩詞集誦，共三個組別均取得冠軍殊榮。（學校提供）

【直資學校/保良局香港道教聯合會圓玄小學/朗誦】除了學業成績，發揮個人潛能亦十分重要。由香港學校音樂及朗誦協會主辦的「第76屆香港學校朗誦節」比賽，不少學校參與，當中保良局香港道教聯合會圓玄小學（下稱圓玄小學）在各個年級的英文或普通話詩詞集誦，共三個組別均取得冠軍殊榮，可喜可賀！

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圓玄小學是屯門區唯一一所英文直資小學，除重視學生的學術成就，學校亦致力於啟發學生的潛能，並為學生提供多元的課外活動，包括體育、音樂、舞蹈及朗誦等，歷年來所獲獎項不勝枚舉。在剛舉行的「第76屆香港學校朗誦節」，學校在「一、二年級普通話詩詞集誦」、「三、四年級英文集誦」及「五、六年級英文集誦」三個組別均取得冠軍殊榮，為校爭光！

評判讚揚學生在詩歌段落的處理、聲線運用、節奏掌握、面部表情，以至感情的融合等均掌握得恰到好處，成績令人鼓舞。

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此外，朗誦節開幕典禮3名表演嘉賓之一，亦是來自該校的鍾庭萱，她接受香港學校音樂及朗誦協會訪問時表示，在最初開始接觸朗誦，試過普通話、英語、粵語，「當中的兒歌、詩詞很有趣，而散文則很有意境，因此特別喜歡以朗誦形式來表達當中的優美」。

圓玄小學校長鍾美珍對學生在朗誦節上獲得佳績，感到高興。她說，學校的英文及中文科，在不同年級均設有詩歌及戲劇課程，學生可透過詩歌及戲劇，了解不同文化及年代的背景，「朗讀詩歌更能提高學生的語音、語感及語調，讓學生在實踐中學習自信及表達技巧」。

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