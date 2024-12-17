渣男面相｜男人面相現4特徵代表易出軌　呢個部位大主性慾強？

▲ 大家要認住渣男這些面相特徵啦！

【面相/玄學/渣男面相/羅比師傅】現今女性相當重視男人的專一程度，如果男人背住另一半出軌，都會被視為「渣男」！不過風水命理師羅比師傅指出，男性出軌相學在傳統相書比較少研究，畢竟香港以至中國也是近代才正式廢除一夫多妻制。

因此，很大部分男性出軌相學也是近代學者或從業者的經驗、觸類勞通而得，但驗證度甚高，羅比師傅為大家歸納為4大主要面相特徵。

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渣男面相｜1.鼻大性慾強

當今不少相書，都有以鼻能看出男人性器大小或性能力強弱一說，羅比認為亦多有應驗。無疑性能力強，多是出軌的誘因，同時鼻大也是財星強的象徵，有錢男士出軌的條件總比一般男士為高。

好男人面相｜4大絕世好男人面相 鼻樑1特徵主性格固執應避之則吉

渣男面相｜2.奸門凹陷魚尾紋多

首先奸門是指眼尾至太陽穴一帶，相學中以此區域去看夫妻及男女關係，要是奸門凹陷，再加上魚尾紋多入侵奸門，多指男人風流，桃花多，易出軌或一腳踏兩船。

同場加映：10大易出軌職業

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渣男面相｜3.上下唇均厚

很多人都聽過，上唇重情，下唇重性。上唇厚易戀愛腦，下唇厚易性愛腦。上下唇皆厚者，就好易性慾旺盛，同時又愛孔雀開屏，很易一不小心就出了軌。

渣男面相｜4.眼皮腫加醉眼

眼皮浮腫主性慾旺盛，同時醉眼在古書中就指對貞節不堅定，易有淫亂之心，男女同驗，所以眼有這兩個特徵的男士，都是容易出軌一族，要加強定力才可以。

還有更多玄學星座分享，歡迎繼續留意羅比師傅的連載文章。

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