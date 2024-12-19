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凍齡女神丨43歲范冰冰成功翻身？　獲邀入豪宅與港富商共舞生圖流出被讚「美得像AI」

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 33 分鐘前

最後更新： 30 分鐘前

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【范冰冰／趙世曾／凍齡】現年43歲的內地知名女星范冰冰，近日應香港著名富豪趙世曾邀請，出席在其豪宅舉行的聖誕酒會。二人當日還即興共舞，范冰冰以一身珠光寶氣的打扮亮相，瞬即成為全場焦點。照片流出後，有網民大讚她「美得像AI」。

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趙世曾於本月13日提前於其名下的超級豪宅「趙苑」舉行聖誕酒會，並廣邀傳媒到場採訪。受邀的范冰冰當日以一身中式衣服，配以精緻妝容加上名貴珠寶，非常貴氣地出場。作為特別嘉賓的她，當日更與主人家趙世曾在豪宅內即興共舞。冰冰事後亦於個人社交平台與粉絲分享當天的照片，並留言「感謝Dr. Cecil Chao的熱情接待！」

點擊下圖查看范冰冰出席富豪聖誕派對照

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除了冰冰本人上載外，有粉絲亦分享當日於香港街頭及商場內巧遇她的照片，大讚她本人十分漂亮，不過亦有網民將焦點放在她當日配戴的珠寶，認為目測至少過千萬。

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有網民亦上載了范冰冰與趙世曾共舞時的片段，意外曝光了豪宅內部的照片。只見豪宅空間不但非常大，大廳即使站滿了數十名記者，仍然非常寬敞，而且樓底亦高，正門位置擺放了一棵約三米高的聖誕樹。聖誕樹旁邊放置了超巨型石像，還有一幅豪宅露天大泳池的油畫，非常有氣派。

2018年稅務問題遭內地封殺

現年43歲的范冰冰2018年因稅務問題，疑遭內地封殺其演藝事業，因此她遂將事業重心改為向海外拓展。早前有消息指，范冰冰已定居香港，更進駐予本港山頂白加道豪宅。

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健康問題 富豪 趙世曾 范冰冰 凍齡

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