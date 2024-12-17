心肌梗塞｜46歲名廚突心肌梗塞猝死　離世前2天仍直播整蛋糕

【血管健康／猝死／心臟病／心肌梗塞】日本知名烘焙師村吉雅之上周六（14日）突傳死訊，享年46歲。工作室事後發表公告，稱其於本月12日突然昏倒，送院揭患心肌梗塞不治身亡。有醫生指出，天氣轉變、溫差過多容易誘發心血管疾病發作，其中4類人士屬高危族群，不容忽視。

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現年46歲的村吉雅之是日本一名知名烘焙師，惟周六（14日）他的烹飪教室官方網站 突然公布噩耗，指村吉雅之於上周四（12日）晚間於家中昏倒，送院後確診為心肌梗塞不幸離世。工作團隊坦言事件發生突然，所有人都尚未能完全接受，所有料理課程將會全數取消，亦對所有受影響學生表達歉意，承諾之後會公布後續規劃。

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村吉雅之於日本頗具名氣，生前經常活躍於雜誌和電視節目，線下亦有成立甜品及麵包料理教室，並曾推出過多本烹調書籍。而平日他亦會於社交平台Instagram分享烹飪作品及不同活動資訊，幾日前更曾於平台上直播製作檸檬蛋糕，想不到卻突然傳出噩耗。

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血管健康｜溫度驟降恐增疾病風險 4類人屬高危

台灣軍總醫院汀洲院區院長、家醫科、老年醫學科醫生謝嘉娟早前發文指，心肌梗塞病發時又急又快，屬於死亡率極高急症，近日溫度驟降、溫差過大，對心臟會帶來負面影響，容易增加心血管疾病發作風險，呼籲大眾應做好保暖措施，應善用圍巾、帽子、手套、襪子保護頸部及四肢末端，在室內亦應注意保溫，例如半夜上廁所時多穿一件衣服，早上起床可慢慢活絡手腳、先促進血液循環，避免過於急促、起身用力過猛，影響血壓劇烈波動。其中以下4類屬高危族群人士，更應要多加注意：

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血管健康｜心肌梗塞6大警訊

謝醫生續指，心肌梗塞發作前大多有以下6大警號，假如出現以下不適，應停止所有活動，立即坐下或休息，如果出現急性發作胸悶、胸痛時，可立即服用舌下含片，緩解痛楚進行自救，再電召救護車送醫治療：

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資料來源：Instagrma@m.murayoshi 、ムラヨシ マサユキ料理教室

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