巴士加價｜行會批准巴士明年1月5日起加價　九巴城巴分別加約4.3%、7.5%

▲ 行會批准巴士明年1月5日起加價。

【九巴 / 城巴 / 新大嶼山巴士】九巴及城巴早前分別向政府提交申請調整票價，九巴申請加價6.5%，城巴則申請加價約9.5%。行會今（17日）批准，九巴加價4.3%、城巴加7.5%、新大嶼山巴士加6.5%，明年1月5日起實施。政府指，新收費實施後，約8成乘客每程須多付的車費不超過5角，約9成半的乘客每程須多付的車費不超過1元。



政府指，決定一方面減低對民生的影響，另一方面顧及專營巴士營辦商的財政可持續性；又指政府自2019年2月起豁免專營巴士營辦商使用政府隧道及管制區的收費，以節省的隧道費設立的隧道費基金，亦繼續發揮作用，有效降低九巴今次的加價幅度。

▲ （資料圖片）

巴士加價｜有必要適當調整票價

政府又稱，雖然專營巴士的載客量和收入自疫情後有明顯恢復，然而由於消費和出行習慣改變等因素，仍未能完全回復至疫情前的水平，且專營巴士營辦商亦需以合理薪酬待遇吸引優秀員工，以及投放資源轉型至新能源巴士車隊。經小心考慮整體情況後，信納有必要適當調整票價，以助專營巴士營辦商維持合理財政能力以繼續營運和投資。



政府續指，專營巴士票價過往有一段時間甚少加價，以較長的時段來說，累計票價加幅仍然明顯低於同期綜合消費物價指數或其他指數的變動。以2008年年中以來的數字為例，連同今次獲批的加幅後，三個專營權在約16年間的累計票價加幅，一年平均數大致是1.6%至2.2%之間，而綜合消費物價指數在同期累計變動的一年平均數約為3%，家庭月入中位數在同期的累計變動的一年平均數約為4.2%。



而為減低加價的壓力，政府會繼續協助和督導專營巴士營辦商採取多管齊下方式開源節流，包括進一步開拓非票務收入的來源、把握「一簽多行」個人遊等的旅遊業機遇開辦具特色的旅客服務路線，以及因應乘客需求的最新情況改善和重組路線，以提升巴士網絡的營運效率。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】