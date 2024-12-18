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綠置居｜230呎市區公屋換440呎上水綠置居　港男細數4大問題大呻後悔

社會

撰文： 王月明

發布時間： 1 小時前

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230呎市區公屋換440呎上水綠置居，港男細數4大問題大呻後悔。

【綠置居 / 公屋 / 上水】成功「上樓」綠置居並非人人如意。有人早前於討論區發文，指其同事與父母3人住在市區230呎公屋，2年前經綠表置居計劃（綠置居）抽到440呎上水屋苑單位，遂以10萬元支付首期，將於2025年搬遷。

然而，儘管搬遷至上水居屋單位有對一家人有不少利好，惟港男卻開始後悔，細數4大可能會面臨之問題，感嘆十分心累。

綠置居｜戶主購400呎綠置居　開門發現單位竟「少XXX呎」

綠置居｜首期10萬元按揭95成

樓主以「230呎公屋換上水440呎綠置居，同事開始後悔」發帖，指同事一家三口住在位於港鐵荃灣線上的230呎無房公屋單位，因考慮到無獨立房間「基本無私人空間，空間壓迫嘅狀態」，遂於2年前開始抽綠置居，最終抽到上水一屋苑440呎單位，他形容「當時屋企人都開心，話晒空間大咗一倍，而且有親戚喺上水附近住，兩老約親戚飲茶就更方便」。

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港男今年二十多歲，月入逾2萬元，父親退休，母親從事飲食業，「窮屋企都暫時勉強供到唔成問題」，為購置該居屋單位，港男於去年支付約10萬月首期，又向銀行借九成五按揭，供款期25年，月供為1萬元。

然而，港男幾經思考後，直指搬至上水綠置居單位居住將面臨的4大問題，雖還未發生，卻「只係諗將來嘅日子就已經好攰」。

綠置居｜問題一：交通

對於出行頻繁的年輕人而言，交通便利程度至關重要，從市區搬到上水對或感落差，「上水養老就好，但對一個後生嚟講就麻煩，反之本身間公屋（到）港鐵）1分鐘就到，方便出入」。

綠置居｜問題二：供樓壓力

港男母親年紀漸大，「最多做多幾年飲食就退休」，屆時他要一個人負擔供樓，自己的人生規劃難以實現，「（港男）仲想讀返個碩士，起碼再使多30萬同兩年時間，如果搬去上水，已經一半錢洗咗落緊上一代，仲點有時間同金錢去組織自己家庭，擁有自己嘅人生？」。

綠置居｜問題三：拍拖與結婚

因供樓壓力不小，港男認為難以負擔拍拖使費，及未來結婚生子之花費，亦擔心另一半是否願意與其同住上水，「萬一我搵到另一半開始拍拖開始結婚開始想生小朋友，先唔講另一半肯唔肯搬入嚟一齊住，只係拍拖去旅行嘅錢我都使唔到」。

他又表示，「反之嘅係，點解唔等搵到另一半嘅時候，再同對方一齊租一齊供去過二人世界，得閒返兩老公屋飲湯？」。

港男抽到440呎上水屋苑單位，將於2025年搬遷，但男子開始後悔購置居屋之決定，擔心未來將面臨4大問題。（資料圖片）

綠置居｜問題四：生活圈改變

港男自小的生活圈便在港鐵荃灣線上，搬離市區意味著生活將有所改變，「朋友、工作、所有生活圈子都喺市區，得閒落油尖旺食下魚蛋，再唔係就走葵荃工廈同朋友夾band」。他表示，購置上水單位從始至終是他個人想法，父母對此並未有追求，遂質問自己「點解唔叫兩老留喺間公屋，我自己搬出去？」。

綠置居｜網民勸其逐步適應

此事引起熱議，有人認為置業需要考慮之事宜遠比想像中多，惟既然木已成舟，應該逐漸適應，且於上水居住並非一無是處，「慢慢適應啦」、「有時我覺得真係諗得太多，起碼呢一刻你的生活空間大咗，而且由公屋上到居屋，人生已經係進步咗」、「搬去上水日日過大灣區10分鐘生活圈」、「從另一角度睇，四百多呎有房有廳生活空間大咗咁唔舒服咩」。

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