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祥賭必贏︱首條預告片曝光　阿Sa演病態賭徒與張繼聰合演夫妻

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

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熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

賀歲片《祥賭必贏》。

由羅耀輝執導，蔡卓妍（阿Sa）、張繼聰、胡楓、朱栢康（朱康）、邱士縉（Stanley）、洪嘉豪（Kaho）演出的賀歲片《祥賭必贏》，首條預告在今日（12月17日）曝光。

預告片約40秒，甫開始，有阿Sa興奮舉手應戰「開枱」，盡顯「賭徒」本色！阿Sa飾演的文菁，片中有多個造型，一時是戴上眼鏡的嬌俏賢妻，一時是心花怒放的病態賭徒，角色精通各種賭術，從啤牌到牌九樣樣皆能，片中阿Sa自誇掌握「贏錢必勝法」，自信滿分。

至於文菁老公全守正（張繼聰 飾），本身為「涼果大王」第四代傳人，力保祖業的他非常討厭賭博，令到戲中的阿Sa要極力隱瞞賭徒身份，並下定決心為丈夫戒賭。預告片見到阿Sa跟阿聰講一句「搭膊頭唔吉利」，露出「賭仔」性格，夫妻互動爆出連場笑料。

祥賭必贏︱蔡卓妍張繼聰偕台前幕後出席慰勞宴　Stanley謝票準備大袋收利事

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祥賭必贏︱朱栢康演富二代

預告另一焦點，有朱康以韓式Oppa造型登場，戲中飾演富二代Ian的他自信帥氣，卻被Kayan所演的全知盈笑指：「剪個Oppa頭就扮Oppa？」場面爆笑，而朱康在戲中正策劃一場驚天陰謀，誓要向阿聰復仇。

至於兩大人氣偶像Stanley及Kaho，今次戲中跟阿Sa 有不少對手戲，前者飾演對方的弟弟文明，亦是Stanley第二次登上大銀幕演出，令粉絲們相當期待。

Kaho則演阿Sa好友BM，二人合力橫掃賭場，預告片尾就見Kaho擺出趣怪姿勢，大呼戲名「祥賭必贏」，非常可愛。

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