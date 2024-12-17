消防開放日｜12月份免費消防局開放日　7大活動玩充氣彈床/制服攝影/滅火機械人

▲ 12月份免費消防局開放日，即睇詳情！

消防局開放日又來喇！今個月消防處將舉辦「冬季防災應急宣傳月第二擊」，在12月21日（六）舉行「深水埗區防災應急嘉年華暨消防局及救護站開放日」，設有7大活動讓小朋友參與，活動免費入場，大家切勿錯過！

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消防開放日｜長沙灣消防局及救護站辦開放日 7大活動免費入場

消防處將於12月21日（六）在長沙灣遊樂場、長沙灣消防局及救護站舉行「2024深水埗區防災應急嘉年華暨長沙灣消防局及救護站開放日」，屆時設有7大活動，讓小朋友從中認識防火知識，其中包括兒童消防制服攝影、滅火機械人機及械狗示範、消防吹氣彈床及攤位遊戲等，活動費用全免，且設有免費小食及特色攤位。

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想參加的小朋友，可於現場領取遊戲券，又或到以下地點索取，要注意數量有限，派完即止：

深水埗區各社區中心及社區會堂

石硤尾街坊福利會（石硤尾邨 21座地下）

深水埔街坊福利會（深水埗汝州街88號）

長沙灣街坊福利會（長沙灣永隆街20-22號永隆大廈3字樓A室）

2024深水埗區防災應急嘉年華暨長沙灣消防局及救護站開放日

日期：12月21日（星期六）

時間：下午1時30分至6時（典禮儀式於下午2時開始）

長沙灣消防局及救護站開放時間：下午3時至6時

地點：長沙灣遊樂場、長沙灣消防局及救護站

（近長沙灣港鐵站B出口）

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