消防開放日｜12月份免費消防局開放日 7大活動玩充氣彈床/制服攝影/滅火機械人
撰文： 王明芳
發布時間： 36 分鐘前
消防局開放日又來喇！今個月消防處將舉辦「冬季防災應急宣傳月第二擊」，在12月21日（六）舉行「深水埗區防災應急嘉年華暨消防局及救護站開放日」，設有7大活動讓小朋友參與，活動免費入場，大家切勿錯過！
消防開放日｜長沙灣消防局及救護站辦開放日 7大活動免費入場
消防處將於12月21日（六）在長沙灣遊樂場、長沙灣消防局及救護站舉行「2024深水埗區防災應急嘉年華暨長沙灣消防局及救護站開放日」，屆時設有7大活動，讓小朋友從中認識防火知識，其中包括兒童消防制服攝影、滅火機械人機及械狗示範、消防吹氣彈床及攤位遊戲等，活動費用全免，且設有免費小食及特色攤位。
最新影片推介：
想參加的小朋友，可於現場領取遊戲券，又或到以下地點索取，要注意數量有限，派完即止：
- 深水埗區各社區中心及社區會堂
- 石硤尾街坊福利會（石硤尾邨 21座地下）
- 深水埔街坊福利會（深水埗汝州街88號）
- 長沙灣街坊福利會（長沙灣永隆街20-22號永隆大廈3字樓A室）
2024深水埗區防災應急嘉年華暨長沙灣消防局及救護站開放日
日期：12月21日（星期六）
時間：下午1時30分至6時（典禮儀式於下午2時開始）
長沙灣消防局及救護站開放時間：下午3時至6時
地點：長沙灣遊樂場、長沙灣消防局及救護站
（近長沙灣港鐵站B出口）
更多親子好去處相關報道：
新店開張｜文具佬第16間分店即將開業 首度進軍港島東竟選址呢度？
聖誕好去處2024｜Jumptopia巨型充氣城堡登陸數碼港 7大區域必玩7米高滑梯+雷射光影打卡區
聖誕好去處2024｜2大商場化身港式美食藝術展 聯乘插畫家還原巨型點心車+茶餐廳
親子好去處｜日本最大室內遊樂園JOYPOLIS SPORTS進駐啟德 $73起任玩1小時20個遊樂項目
🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！
💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】
下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：