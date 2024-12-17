逆市擴張︱平價超市好特賣油塘開第8間分店 連租6舖位勁誇張

▲ 好特賣進駐油塘大本型！

【好特賣/平貨/逆市擴張】內地平價超市好特賣（HotMaxx）攻港3個月連開8間分店，逆市下瘋狂擴張！最新進駐的油塘店更連租6個舖位，相信面積不少。而HotMaxx有幾樣招牌貨品打響名堂，包括︰$2零食、$2可樂、$5保礦力和$6午後紅茶等，住油塘的靚媽們又多一個地方掃貨！

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近日有網民於「油塘人之家」群組分享好特賣進駐油塘大本型商場，更連租6個舖位準備開業，認真誇張！不少油塘街坊就表示「終於大駕光臨！」、「正呀」等等。

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好特賣是內地平價超市，短短3個月已經在港開了8間分店，當中包括奧海城、荃灣海之戀、上水、將軍澳新都城、屯門、葵芳、九龍灣以及最新的油塘店。不過暫時未有港島區，不少港島區的居民表示期待。

好特賣一直主打平價貨，零食、飲品低至$2已經有交易！開業初期每罐可樂僅2元，不過現在有些分店已經上調到$3，但仍然比起大型超市平一大截！

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