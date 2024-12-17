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星二代｜Lucy媽安排細女李斐斐影證件相　家姐李元元幫忙做動作指導

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

李璨琛太太梁志瑩（Sophia）安排細女李斐斐（Sucy）拍攝證件相。

【李璨琛/梁志瑩/李元元Lucy/李斐斐Sucy】李璨琛跟老婆梁志瑩（Sophia、Lu媽）育有兩女，分別為6歲長女李元元（Lucy）和1歲多次女李斐斐（Sucy），日前梁志瑩於社交網分享斐斐影證件相的過程，期間胞姊元元要出手教路！

星二代｜Lu媽：影得嗰幾秒

Lu媽貼出次女斐斐的證件相兼寫道：「影得嗰幾秒，最尾都有三張相俾我揀，其實我都覺得好滿足 。#最鍾意最尾嗰張 #NoNeck」

從Lu媽分享的短片所見，妹妹斐斐（Sucy）雖則乖巧地坐於椅子上，不過斐斐不停賣萌扮鬼臉，嘟咀兼將手仔放在面珠旁，跟4年前姐姐Lucy影證件相時一樣，姐姐就不停舉V。

李斐斐（Sucy）於鏡頭前「賣萌」！（取自instagram）

星二代｜斐斐獲姐姐出馬教導

在旁Lu媽隨即作出調校，她對斐斐說：「Su Su smile先！對著哥哥，望著哥哥，手手放低。」由於妹妹不聽教，她就叫姐姐出馬：「Lucy你叫她放低手手先！」

Lucy隨即走過去叫妹妹放低手，惟轉過身斐斐又舉起手來，Lucy再度向妹妹作出指導，更以手鍊著其嘴仔兼說：「跟住笑一下」，兩姊妹的互動非常有趣。

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星二代｜網民讚Lucy有家姐風範

網民紛紛留言大讚斐斐可愛之餘，亦讚Lucy很叻女：「炳炳古靈精怪，但係真係好得意呀! 另外想讚讚LuLu呀，LuLu真係大個咗好多，好有家姐feel，抵錫!」、「家姐仔真係萬能 最佳儀態指導、保母」、「俾家姐指揮，的確係威～ 最冇得頂係整阿妹個smile ~」、「同元元細個一樣隻手仔點都要想整V咁，果然兩姊妹」等。

李璨琛一家四口！（取自instagram）

星二代｜李元元曾讀星二代學府

由於斐斐明年踏入2歲，Lu媽安排女兒去影證件相，或許是準備為斐斐報讀N班，未知斐斐將來會否入讀Lucy母校天主教聖瑪加利大幼稚園。

李元元就讀的幼稚園是位於跑馬地的天主教聖瑪加利大幼稚園，是一所傳統、很有愛的學校。根據學校網頁介紹，天主教聖瑪加利大幼稚園創校於1986年，課程以兒童為本，從遊戲中學習，以提高學習興趣、啟發創意思維，並著重品德教育，培養孩子以愛待人，寬恕別人及關愛社群之心。

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