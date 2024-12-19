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日本製浴室換氣暖風機信心保證！4大功能集一身 四季通用更舒適

特約

發布時間： 2024/12/19 16:00

最後更新： 2024/12/19 16:13

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熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

浴室不只是洗澡的地方，更是都市人忙碌工作後擁有「Me Time」的地方，能幫助放鬆心情、紓緩壓力。因此，為了享受良好的沐浴體驗，就需要一個不受潮濕、炎熱或寒冷天氣影響的浴室環境。浴室換氣暖風機可說是浴室的「小管家」，它不但能在寒冷的冬天提供溫暖，還能在一年四季中提供浴室乾燥、換氣及涼風的功能，讓我們隨時享受舒適的沐浴體驗。三菱電機日本製浴室換氣暖風機就是信心之選，4大功能集一身，在春、夏、秋、冬發揮其獨特的功能，是提升生活質素的好幫手。

春天的潮濕天氣容易使浴室變得悶熱，亦會滋生霉菌，散發出難聞的臭味。

春：「風乾燥」模式 + 24小時換氣除濕 霉菌bye bye

春天是萬物復甦的季節，但潮濕天氣卻容易讓浴室變得悶熱，甚至滋生霉菌，散發出難聞的臭味。這時候，三菱電機日本製浴室換氣暖風機的「風乾燥」模式便大派用場。這個模式能有效將浴室內的濕氣消除，有助預防霉菌，同時有助節省電力。此外，這部浴室換氣暖風機還配備了24小時換氣功能，即使沒有窗戶都能保持浴室舒適乾爽，在潮濕的春季，我們都能享受到清新的浴室環境。

春夏遇上梅雨天氣時，三菱電機浴室換氣暖風機的「衣類乾燥」模式能瞬間將浴室變成晾衣間，迅速乾燥全家衣物。

夏：浴室瞬間變晾衣間 迅速乾衣減煩惱

香港的夏天炎熱潮濕，尤其是下雨天，衣服遲遲未乾，更令室內積聚濕氣，讓人非常苦惱。這時，三菱電機浴室換氣暖風機的「衣類乾燥」模式就能讓浴室瞬間變身為晾衣間，輕鬆解決這個惱人問題。無論是薄身的衣物，抑或是厚重的毛巾，都能在浴室換氣暖風機的幫助下迅速乾燥，讓我們不再為乾衣而煩惱。同時，這部浴室換氣暖風機設有涼風功能，能像電風扇般，為浴室送來陣陣涼風，讓我們在炎熱的夏天中享受泡澡的樂趣，無論是夏天入浴或長時間泡澡都倍感涼快，提升浴室的舒適度。

三菱電機浴室換氣暖風機的速暖功能，讓小朋友或長者不必再害怕寒冷的氣溫，能夠舒適地洗澡、抹乾身體和穿衣。

秋冬：超廣闊角度速暖 寒冬洗澡溫暖如夏

隨着氣溫逐漸下降，秋冬季節的來臨讓我們對於浴室的溫暖需求更加迫切。三菱電機浴室換氣暖風機的「速暖」功能恰好能滿足大家的需求。它採用了「三次元」導風葉設計，能夠以高達90度超廣闊的角度送暖風，快速提升浴室內的溫度，讓我們在寒冷的冬天也能享受到舒適的沐浴體驗。特別是對於有小朋友或長者的家庭，浴室換氣暖風機的速暖功能更是不可或缺，讓小朋友或長者不必再害怕寒冷的氣溫，能夠舒適地洗澡、抹乾身體和穿衣，減少了因為寒冷而引發的健康問題。此外，這部浴室換氣暖風機的縱向電動導風板擺動幅度達60度，橫向導風葉則可手動左右獨立設定，讓我們可以根據不同家庭成員的需求，自由調整送風方向，真正做到人性化的設計。

三菱電機天花式浴室換氣暖風機V-251BZ-HK

三菱電機浴室換氣暖風機系列適合不同家庭 締造美好沐浴時光

三菱電機日本製浴室換氣暖風機系列共有2個型號，包括窗口式及天花式。窗口式浴室換氣暖風機能安裝於浴室的窗戶上，毋須額外接駁風管，慳位之餘亦方便安裝。天花式浴室換氣暖風機則要視乎樓底高度，或是否裝有假天花，用家可根據自己的家居環境而選擇。

2款型號同樣集4大功能——乾燥、換氣、衣類乾燥和速暖於一身，讓我們在不同的季節都能享受到舒適的浴室環境。而且日本製造，是信心的保證。

三菱電機窗口式浴室換氣暖風機V-251BW-HK

如果你也希望在自己的浴室中體驗這種四季通用的舒適感，不妨考慮一下三菱電機日本製浴室換氣暖風機，不但能改善浴室的使用體驗，還能讓你享受每一個沐浴的美好時刻！

了解更多︰https://bit.ly/41BMgBU

（特約）

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