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立法會︱財委會今年批近2500億　陳振英：非照單全收、財赤更要睇餸食飯

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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立法會財務委員會及其轄下兩個小組委員會今日舉行年結記者會。(朱永倫攝)

立法會財委會主席陳振英指，截至本月13日，立法會財委會本年度共批准58項撥款建議，涉及2,499億元，平均每項撥款用了1小時55分鐘，部分金額較高的項目例如沙田T4主幹道、荔枝角收押所重建計劃分別用了4個小時。

立法會財委會及人事編制小組委員會及工務小組委員會今日舉行年結記者會，陳振英指，公共財政在疫情過後，進入整固階段，政府正採取全面的財政整合計劃，待財政赤字逐步收窄，力求在幾年內回復至收支平衡。他強調，並非所有財務建議財委會都會照單全收，特別當政府需要開源節流時，更加要「睇餸食飯」，市民都期望政府及財委會「應使則使」。另外，人事編制小組及工務小組分別審批了8及24項建議。

公務員減薪引起漣漪效應  形成惡性循環

對於政府面臨千億財赤，陳振英認為，公務員減薪會引起漣漪效應，形成惡性循環，因為社會大眾各行各業、很多商會都會以公務員的薪酬調整作為自己行業的薪酬調整的參考。他相信，如果公務員不論是凍薪還是減薪，影響的就不止是十幾萬的公務員，而是三百幾萬香港的打工仔都有一大部份會受到影響。

問責官員減薪相對財赤只是九牛一毛

至於問責官員減薪作示範，陳振英認為，減薪所得相對財赤只是「九牛一毛」，應關注官員如何促進政府人員的生產力、如何提高項目效率等，而非只象徵式減薪。

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