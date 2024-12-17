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移民熱話︱中大民調揭34%港人欲移民　港男1個原因堅定留港惹共鳴：無「呢樣」去邊度都係地獄

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 44 分鐘前

最後更新： 32 分鐘前

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中大民調揭34%港人欲移民　港男1個原因堅定留港惹共鳴：無「呢樣」去邊度都係地獄

【移民／留港／生活福利／貧窮／外國薪酬】移民潮下不少港人都有意移居外國。但近日，有港男在網上討論區表示，自己有1個原因令其始終無意移民，又著網民一齊分享為何至今仍留港，話題引起共鳴。

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港男在連登討論區發帖「講下自己仲留喺香港無移民既（嘅）原因」，首先表示自己「因為窮」而無意移民：

驚自己去外國搵唔返同香港一樣人工嘅工作。

帖文隨即引起網民熱議，大部分人均表示之所以不移民是因經濟考慮，認為香港有獨特優勢：「香港搵錢深圳洗真係好爽」、「客觀生活條件仍然好過好多國家」、「覺得去外國生活質素會仲差過香港」、「去邊都方便，冇咩天災，治安好，人工高」。

也有不少人直言暫時在香港還未賺夠，爆金句「冇錢邊度都係地獄」；亦有人顧慮到父母養老問題，不敢貿然移民。至於年輕一代認為工作順意，可自給自足，便沒有移民的理由：「同女朋友加埋搵十幾萬，份工又準時收工100％remote，本身又唔打算生仔，冇乜原因要移」。

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中大民調：34.1%港人打算移民或移居

香港中文大學香港亞太研究所在今年10月9日至25日期間進行最新民調，由真人成功訪問了711位18歲或以上的香港市民。根據研究所發佈的調查結果顯示，香港宜居評分有所上升，但打算移民或移居外地的比例則與去年相若，有34.1%受訪市民表示有打算移民或移居；其中26.6%稱近期在為移民或移居做準備。另外近62%則稱沒有打算、有4.1%回答「不知道／很難說／沒有想過」。

本地經濟因素近4年首次成移民首要考慮

民調數據亦顯示，在有意移民或移居外地的受訪市民中，最多受訪者提及的目的地是澳洲（12.7%），其次是英國（10.4%）、加拿大（9.7%）和台灣（7.9%）。但有逾2成受訪者擔心移民後或面對「求職困難」、「收入不足或積蓄不夠生活」；另有一成四擔心「未能適應或融入當地社會／有文化差異」。

至於促使受訪者打算或移居外地的本地因素，最多受訪者提及的前四項原因分別是「經濟情況欠佳／經濟沒前途」（23.8%）、「香港政制不民主」（14.9%）、「香港政治爭拗太多／政治不穩定」（14.1%），以及「香港居住環境較差／較擠迫」（12.5%）。

對此，研究所指出，與往年比較，本地經濟因素在近四年來首次成為市民考慮移民或移居外地的首要因素。而外地因素方面則繼續以「居住環境」為首要考慮。

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