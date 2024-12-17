HIV資訊丨林德信參加同志活動提倡開放對話　推廣HIV防治及最新長效針劑治療知識

▲ 林德信（Alex Lam）近期前往本地同志酒吧與男同性戀者互動，提升公眾對HIV的認識。

根據香港愛滋病基金會的資料，HIV（人類免疫缺乏病毒）是一種可通過血液、精液、陰道分泌物及母乳傳播的病毒。若不加以治療，感染者可能會發展為嚴重影響免疫系統的愛滋病（AIDS）。然而，透過早期檢測和適當的治療，HIV感染者可以有效控制病情，並過上健康的生活。知名藝人林德信（Alex Lam）近期參加了大同GayHarmony活動，前往本地同志酒吧與男同性戀者互動，提升公眾對HIV的認識。這次活動旨在透過直接交流，分享他個人的經歷與見解，並以遊戲方式向在場人士傳遞有關HIV的重要健康及預防信息。

林德信表示：「曾經參加過一些HIV的宣傳活動，深知提高對HIV的認識是多麼重要。我希望通過這次活動幫助大家了解HIV的風險和影響，並鼓勵更多人參與預防和檢測。」此外，他還分享了身邊朋友的故事，特別是那些勇敢面對HIV挑戰的人。林德信強調，他從醫護人員方面得知即使不幸感染愛滋病病毒，現今的治療已經相當先進且簡單，感染者可以根據個人需要選擇不同的治療方案，如最新長效針劑或傳統口服藥物等。

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Alex亦再次邀請公眾參加此次活動，一同提高對HIV的認識，共同為建立更健康的社區而努力。透過這次機會，希望能促進開放的對話，消除對HIV感染者的偏見，並鼓勵大家積極參加檢測和預防行動。