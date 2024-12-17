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王賢誌破產︱吳家樂稱早聽聞王賢誌欠街數　罕親自揭當年被Vinci暗戀真相

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 24 分鐘前

最後更新： 2 分鐘前

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吳家樂稱，早聽聞王賢誌欠街數。

【王賢誌 / 王賢誌破產 / 吳家樂】王賢誌（Vinci）日前入稟高等法院申請破產，王賢誌在昨晚（12月16日）於個人社交平台發文承認申請破產，並形容這是艱難的決定。

此事成網上熱話，而且王賢誌父親為王氏港建主席兼創辦人王華湘兒子王忠桐，家庭背境不簡單，但另一方面據資料顯示，及時雨信貸在上周四（12月12日）曾入稟區域法院，向王賢誌追討欠款293萬餘元，由此令人奇怪以他的家底沒可能約300萬元也還不起。

王賢誌申請破產｜王賢誌154字回應破產　形容是艱難決定已深思熟慮

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王賢誌破產︱吳家樂指王父不代找數

不過，曾與王賢誌合作主持《K-100》的吳家樂，在昨晚主持YouTube節目《娛樂好好玩》內表示，早聞王賢誌申請破產，他說：「聽到呢單新聞係有啲可惜，但係呢單新聞出得叫遲。」

他坦言，二人雖然稱不上是好朋友，但彼此認識多年兼曾為同事，大家亦有共同朋友：「喺疫情之後都有啲聚會，聽到少少佢喺出便都有啲『街數』，我覺得唔奇，因為佢始終係靠自己。」

同時，吳家樂指早約兩年前已聽聞王賢誌欠下「街聞」，所以對他申請破產不感愕然。另外，吳家樂更指相信對方欠款不只300萬元，稱：「幾年前，佢爸爸好似已經唔再幫佢找數，所以我相信搞呢個騷（《仔仔一堂》第二季）都幾吃力，係咪就係300萬、400萬呢個數呢？肯定唔係。話晒大家都係同行，都唔希望聽到呢單新聞，希望佢盡快過度呢個寒冬。」

《娛樂好好玩》

王賢誌破產︱解釋二人緋聞

其實王賢誌於2022年在網上節目《月傾會》受訪時曾透露，當年與吳家樂在《K-100》試鏡時便認識，更自爆鍾意對方，還指吳家樂應該也感應到他的心意。

因此《娛樂好好玩》另一主持江美儀追問吳家樂此事，他回答：「當時係佢幫自己嘅節目做宣傳，我冇睇過呢單報道，不過前一晚佢突然係咁whatsapp我，話有搵我，有嘢想同我傾，正所謂無事不登三寶殿，一定有陰謀，我當然唔聽住，跟住佢留言話：『有啲嘢想同我商量』，嗰吓我即刻怯一怯，第六靈感覺得唔係好嘢，所以我冇覆佢。」

到第二日，吳家樂看到被暗戀緋聞，續稱：「好多傳媒send畀我睇，佢哋唔係問我回應，而係話好笑，咁都拉埋我落水。」

同時，吳家樂坦言有為此不快：「我真係嬲，嬲係講完呢單訪問先同我講，再加上我點會感覺到你鍾意我？搞着我，大家都唔信。就算宣傳，冇所謂，同我夾一夾，我唔得咪搵第二個。」

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