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大律師公會訪京︱晤港澳辦及法工委　杜淦堃：有反映23條立法後香港情況

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 43 分鐘前

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香港大律師公會訪京團拜訪國務院港澳辦，會後與代表合照。(大律師公會供圖)

大律師公會一連3日訪京，今日（17日）早上分別與人大法工委及香港基本法委員會主任沈春耀，以及國務院港澳辦室務會成員向斌見面。

大律師公會主席杜淦堃見記者。(大律師公會供圖)

大律師公會主席杜淦堃見記者時指，晤港澳辦期間，反映了香港在《基本法》23條立法後的情況，討論了香港司法機構獨立處理案件、大律師行業獨立運作，發揮專業所長的重要。以及香港作為普通法司法管轄區，國際人才到香港發展的重要性，形容討論坦誠。他續指，表達了香港作為多元及開放的城市，反映不同聲音的重要性。他亦指，中央政府官員明確表示，非常支持香港法院的獨立運作。

被問到是否有與港澳辦討論民主派初選案，杜淦堃指，不適宜公開討論仍在審議，或有機會上訴的案件。

大律師公會昨日展開年度訪京行程，昨日拜會商務部條約法律司及小米汽車超級工廠。杜淦堃說，國家商務部被業界形容為律師行業中的國家隊，非常關注與投資相關的仲裁，亦與公會會員的工作息息相關，所以把握機會與商務部就未來發展方向溝通，包括香港大律師加入商務部人才庫，代理商務部案件的議題。

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