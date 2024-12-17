小學功課︱小三數學題「500-302-75」等於123竟是錯　老師正解曝光

▲ 點解會錯呢？即睇答案！

【數學/小學功課/做功課】數學科加減數原來都唔易計！就算是答案對，但原來算式錯沒有分，甚至會被扣分！有小三數學題就考起了媽媽，在網上發文求救網民，後來終於得到老師的正解！

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一名媽媽於臉書社團「爆廢公社二館」貼出國小三年級孩子的數學題，題目為「電梯限重500公斤，現在電梯裡已經載重302公斤的貨物，和一位體重75公斤的送貨員，還可以再載重幾公斤？」孩子解題時先列出了橫式「500－302－75＝123」，接著又在下方用直式計算，答案同樣是123。

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怎料，老師在直式部分用紅筆圈起來並扣了3分，而她認為孩子明明沒有寫

錯卻被老師圈起來扣分，令她感到不解，

這是小學三年級的數學，老娘我看了3次，還是看不出來哪裡不對，求解？

媽媽遂上網求助網民，網友們紛紛表示，「直式算式兩次分開」、「要500－302，得到答案再－75」、「直式不能這樣列，要分兩次列！」、「三年級目前所學的方式是直式分兩次計算」、「加法能夠連加，但減法不能，減法需要先減一個再接下去減另一個」、「減法和加法不同，不能連續寫成一個直式，500－（302＋75）才對」。

事後，該媽媽也更新貼文表示，有請孩子請教老師了，老師也指出「要分成兩次計算」，並告訴孩子「反正老師怎麼教我們就是怎麼學，我是這樣跟孩子說的」。

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