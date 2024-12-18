賣衫店主｜港男深水埗買$35衫想檢查　店主提出一個理由「唔畀check」

▲ 港男深水埗買$35衫想檢查，店主提出一個理由「唔畀check」。

購買商品時，不論價格高低，檢查物品是否完好無損無可厚非。

然而，有港男在Facebook「香港突發事故爆料」群組上傳影片，指其上周六（14日）於深水埗排檔買衫時，準備在檢查衣衫無損後付款，惟店主當即奪走樓主手中衣衫，並質問「三十幾蚊件都要check？」，2人就此事展開爭論。

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賣衫店主｜店主奪走衣衫「唔畀check」

樓主表示，上周六（14日）下午4時許，他於深水埗福華街一排檔選中3件上衣，打算檢查沒有做工問題後便付款買下，「準備俾錢，想反轉睇下啲車線有冇爆爛」，怎料店主見狀衝至樓主面前將衣衫奪去，表示「我啲衫全部爛嘅，你唔好買呀」，又揶揄樓主「三十幾蚊件衫都要check？」。

樓主認為此舉無關價格，「執到都要check下啦」，又諷刺店主「唔怪得知佢冇生意，check下都唔得嘅？我不如去淘寶買。香港的零售業死得咁快，就是有呢啲人」。

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賣衫店主｜港男：35蚊唔係錢啊？

據影片可見，店主手持一件藍色衫，得知樓主在影相後又貼近鏡頭喝到，「35蚊一件衫呀，逐個線步，逐個線步，睇吓有無爛呀！咁平嘅嘢都仲要睇得清楚呀，影住佢呀」，樓主則回應稱，「多謝你呀，35蚊唔係錢呢嘅！」。

樓主離開後，行至福華街街尾一店舖，以25元購得類似衣衫，他感嘆「原來賣25蚊！好彩冇買到」。

賣衫店主｜網民：Check完全冇問題

此事引起熱議，網民反應兩極，不少人認為檢查商品是否存在破損及做工問題無關價格，「去街市買個橙都要揀啦」、「趕客，抵你冇生意，等執笠啦」、「咁反應應該真係賣爛衫」、「執到都睇下啦！更何況要俾錢買，呢啲檔口早啲執笠啦」、「Check完全冇問題，定價平唔代表可以爛，爛送畀人都唔著」、「作為消費者有權檢查貨品有否損壞在決定是否要買」。

▲ 樓主離開後，行至福華街街尾一店舖，以25元購得類似衣衫。（資料圖片）

還有人指該排檔原先便有待客不當的行為，「呢間老板娘係個肥嬸，勁乞人憎，睇下條褲，又係大大聲罵人，成日話呢啲平價衫褲就唔俾睇，又罵啲客，罵啲老人家，後生都被佢罵」，更指若實體店不讓買家檢查商品質量，不如網購。

不過，亦有人認為衣衫價格低廉，樓主此舉吹毛求疵，「依家啲生意唔知點做，遇到你呢啲驗屍官，某啲擋住可能會覺得你哋好煩，咁平嘅嘢，建議你下次簡單check就算，否則阻人做生意」。

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