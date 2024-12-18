消委會芝士推介｜消委會評測4成芝士高脂高鈉易高血壓　推介15款高分安全之選最平$27

▲ 消委會評測4成芝士高脂高鈉易高血壓，推介15款高分安全之選最平$27。

【芝士／消委會推介／高血壓／高脂高鈉】不少人愛吃芝士，消委會早前曾檢測市面上40款預先及非預先包裝芝士，發現7成樣本屬高脂，6成高鈉，4成樣本具有兩種問題；當中有15款獲4.5星較高評價。

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消委會芝士推薦｜15款高分安全之選

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15款高分安全之選名單：

Galbani Mozzarella Natural Shredded Cheese Originale

Emborg Brie - White Mould Cheese

Castello 丹麥必然芝士

ILE DE 12 FRANCE Petit Camembert Soft Ripened Cheese

Tesco 10 Mature Slices Cheesy & Smooth

卡夫 獨立片裝芝士

安怡 高鈣較低脂芝士

芝司樂 較低脂芝士片 高鈣起司

Pauls High Calcium Sandwich Slices Processed Cheddar Cheese

Arla 兒童芝士條

APITA 丹麥瑪蘇里芝士

Food le parc 丹麥紫堡牌丹麥瑪蘇里拉芝士

Marketplace 法國比爾芝士

Great Food Hall Cantorel Brie

Great Food Hall Tasmanian Heritage Camembert

消委會芝士推介2024｜4成芝士高脂高鈉

消委會早前檢測市面40款預先及非預先包裝芝士，當中包括多款天然及加工芝士，是次測試主要針對蛋白質、多種脂肪、鈉、鈣及磷作測試，結果發現7成樣本屬高脂，6成高鈉，4成樣本具有兩種問題。

此外，針對蛋白質含量，40個樣本均屬「高蛋白質」食物，當中「Sargento」及「雪印」樣本的蛋白質含量分別最高及最低。鈣質方面，檢查發現「安怡」樣本含鈣最高，每100克含2,930毫克鈣，進食一片（20.8克）即攝入約609毫克鈣，佔中國營養學會建議的每日成人推薦攝入量（800毫克）的76%。

總結而言，消委會指是次測試之40款樣本中有30款總評獲4星或以上，整體表現不俗，但強調評分僅針對安全、衛生、營養素含量等項目，芝士的風味不在評分考慮因素之列。價錢方面，測試中來自凍櫃樣本的芝士每百克平均售價為$28.9，較來自芝士專櫃或食材店所售樣本平均便宜約$10。

同場加映：6款較低鈉芝士 17款高鈣之選

TOPick曾檢視市面21款常見片裝芝士，當中不乏高鈣低鈉之選，供大家參考。此外，坊間有指「片裝芝士」的芝士原料含量不高，並不屬於真正的芝士，TOPick亦訪問了澳州註冊營養師Jim Lau，為大家解答「真假芝士」的迷思。

21款常見片裝芝士

















































根據食物安全中心（食安中心）指引，每100克固體食物含不少於240毫克鈣質即屬「高鈣食物」，針對以上多款片裝芝士，可見大部分款式為高鈣選擇。

有部份為較低鈉選擇（每100克低於1000毫克鈉質），包括：

總統牌 漢堡車打芝士

總統牌 馬蘇里拉芝士

Crystal Farms 薄片瑞士芝士

EMBORG 紫堡牌高打片裝芝士

EMBORG 紫堡牌伊頓片裝芝士

明治 北海道十勝芝士片

據食安中心資料顯示，鈉質有助維持體內細胞外液和酸鹼的平衡，也是神經傳送和肌肉收縮必需的元素。腎臟負責調節體內鈉質的分量，當體內鈉水平偏低，腎臟便會貯存鈉；當鈉水平偏高時，則會在尿液中排出多餘的鈉。世衞及世界癌症研究基金會的專家報告均指出，進食過多鹽和鹽醃的食物，有機會增加患上胃癌的風險。

根據本港衞生署衞生防護中心資料，經常進食高脂肪或高糖分食物，卻對水果、蔬菜、全穀類食物及豆類等高纖食物攝取量過少，就容易攝取過多熱量，再加上日常生活欠缺適量運動，就會減少熱量消耗，從而增加肥胖風險。

肥胖問題可增加市民罹患慢性病風險，包括高血壓、心臟病、高膽固醇、糖尿病、腦血管病、膽囊病、骨關節炎、睡眠窒息症等，以及部分癌症如乳癌、前列腺癌、結腸直腸癌、子宮內膜癌等。

芝士營養｜拆解「真假芝士」迷思

澳州註冊營養師Jim Lau受訪指出，一般芝士和片裝芝士在製作過程和成分上有著顯著差異。一般芝士是指傳統製法的天然芝士，如車打（Cheddar）、高達（Gouda）、帕瑪森（Parmesan）等，主要由牛奶、發酵菌、凝乳酶和鹽所製成，經過發酵和熟成過程產生獨特風味和質地；片裝芝士通常是一種加工芝士（processed cheese），主要由天然芝士與其他成分混合、均質化後所製成，例如乳化劑、鹽、添加物、防腐劑等。

針對坊間有指片裝芝士不屬於真正的芝士，Jim Lau解釋，片裝芝士比起一般芝士更加耐放，擁有較長的保質期，亦更容易融化，但它仍然含有一定量的芝士，故此不存在所謂「真假芝士」之別。

Jim Lau續指，片裝芝士通常含有較多的鹽分和添加物，例如乳酸菌、乳化劑、非脂肪乳固形物、色素、防腐劑等，故其營養成分一般會較天然芝士低；此外，片裝芝士可能含有更多的飽和脂肪和鈉，但蛋白質含量可能較低，相反天然芝士通常含有較高的蛋白質和鈣，但不含人工添加物。

芝士營養｜分析3種添加物好壞處

TOPick在搜羅各款片裝芝士時發現，不少款式都含有乳化劑、非脂肪乳固形物和婀娜多色素，為此Jim Lau幫大家分析以上3種添加物的好壞處。

乳化劑：主要用於維持水分和油份混合，在食品加工中尤其重要，常見乳化劑種類包括卵磷脂和單甘油酯。其好處是能夠改善食物的質地和口感，在片裝芝士上能夠呈現更均勻的口感，亦令其易於融化；但人體攝取過多乳化劑或會影響消化系統，導致肚痛腹瀉等腸胃不適。此外，過往有研究指出，部分乳化劑種類會破壞腸道菌群的平衡。

在以上21款片裝芝士中，有3款不含乳化劑，包括：

Crystal Farms 薄片瑞士芝士

EMBORG 紫堡牌高打片裝芝士

EMBORG 紫堡牌伊頓片裝芝士

非脂肪乳固形物：主要指牛奶中的蛋白質、乳糖和礦物質，但不包括脂肪部分。非脂肪乳固形物能夠增加食品的蛋白質和鈣含量，有利於維持骨骼健康；但對於乳糖不耐症患者，非脂肪乳固形物當中的乳糖或會引發不適反應，如腹脹、腹瀉等。

婀娜多色素：屬於一種人工色素，主要用於添加食物中黃至橙的顏色，增加其視覺上的質感，從而提升消費者對產品的食慾。但由於婀娜多色素作為人工色素，有機會導致過敏反應或行為問題，尤其是對於兒童，長期攝取大量人工色素可能對健康產生潛在風險。

資料來源：消委會

*資料源自本港消委會第535期《選擇》月刊，產品售價及品質或有變更。

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