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AI睇牙｜港大「AI牙科檢查服務進社區計劃」　數秒即可分析健康狀況

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 20 分鐘前

最後更新： 19 分鐘前

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熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

港大牙醫學院推「AI牙科檢查服務進社區計劃」。（吳穎嵛攝）

香港大學牙醫學院團隊研發的人工智能及行動醫療技術GUM AI，與香港青馬獅子會及立法會議員等，合作開展「AI牙科檢查服務進社區計劃」，為長者進行口腔健康檢測及提供專業的口腔健康建議。

右二為港大牙醫學院臨床助理教授林宇恒，右一為觀塘區區議員余邵倫。（吳穎嵛攝）

首階段料逾200長者受惠

港大牙醫學院學生及居民組織將會組成義工隊伍，利用GUM AI在社區為長者進行口腔牙齦檢測，並提供個人化家居口腔衛生護理建議。計劃為期3個月，義工首階段將分別到藍田興田邨法團會動室、匯景花園業委會會所，及工聯會康齡服務社翠屏中心或秀茂坪社區會堂，每場為60至80名長者檢查口腔，並針對其問題給予相應建議。

Gum AI口腔檢查過程僅需數秒，即可分析牙齒及牙齦健康狀況。檢測結果以顏色標示口腔不同位置的健康狀況：紅色代表情況不理想，黃色代表要加倍注意，綠色代表口腔狀況良好，方便牙醫團隊及長者理解並盡早識別潛在的口腔問題。

港大牙醫學院「AI牙科檢查服務進社區計劃」，僅需數秒即可分析牙齒及牙齦健康狀況。（吳穎嵛攝）

跟進3個月　無改善將轉介睇牙醫

團隊將在社區內宣傳計劃，長者可主動報名參加。港大牙醫學院臨床助理教授林宇恒指，在為其3個月的計劃中，團隊會每一至兩星期為參加者進行檢查，如發現長者的牙齒狀況不理想，會嘗試鼓勵他們「試下刷返乾淨」；如情況未有改善、GUM AI口腔狀況仍是「紅色」，團隊會轉介長者到牙科診所求醫。

至於未來會否開放GUM AI予公眾自行於家中使用，林宇恒表示，以AI拍照、理解圖片內容以至與長者溝通不是易事，長者亦未必能掌握如何使用程式。團隊現階段會先集中資源幫助長者，未來或會與其他團體或當局商討，將程式推廣至全港市民。

港大牙醫學院「AI牙科檢查服務進社區計劃」，僅需數秒即可分析牙齒及牙齦健康狀況。（吳穎嵛攝）

AI精確率超過90%

港大牙醫學院進行先導計劃，已完成逾500位研究參與者的口腔健康分析，GUM AI的結果與專業牙醫的分析進行比對後，精確率超過90%，有助紓緩牙醫人手短缺問題。

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