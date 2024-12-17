一箱情緣｜孔劉新劇評價呈兩極　女角徐玄振獲手袋品牌Delvaux加持

對來自韓國的演員孔劉相信不須再多作介紹，近年大幅度減產的他，去年只見他主演過《寧靜海》和拍攝Louis Vuitton的宣傳照，前者反應一般，可說是他一次演藝上的滑鐵盧，而剛剛於Netflix推出了由他主演的新劇《一箱情緣》。

《一箱情緣》作為孔劉最新作品，在外間的輿論兩極化，有人喜歡、有人不。而作為久休復出的他，連續兩套劇都話題性都欠奉，似乎下一套由他主演的劇集不可能再有閃失了。

▲ Brillant手袋頻選出現劇中。（圖片品牌提供）

不過，在時裝角度來看，一直以來，韓劇出色之處在於每位女角的「行頭」十足，帶動到市場上實際銷量。《一箱情緣》也不例外，得到過百年歷史來自比利時的皮具品牌Delvaux全程加持。

一提起Delvaux，其歷史比Louis Vuitton還是悠久，品牌早於1829年在布魯塞爾成立，是世界上最古老的皮具世家，當中以Brillant和Tempete兩大手袋型號被譽為是既保值，同時又最能夠代表品牌的手袋。

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於今次《一箱情緣》裏，大家可以看到女主角徐玄振，每次在劇中都手持著Delvaux以上所提及的兩大皇牌手袋，配合與角色身分契合，並且充分展現女主低調內斂的性格。

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