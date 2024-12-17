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富二代｜向華強兒子唔易做自小受輿論打壓　向佐紮孖辮穿女裝呻童年食老麥被鬧

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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向佐穿女裝大談童年往事，呻爆做富二代連食麥當勞都被鬧。

【向佐/向華強兒子/富二代】向佐近日擔任總製片人及主角的電影《門前寶地》上映，但票房表現未如預期，反而穿女裝成癮成為網民討論焦點。最近他以背心孖辮look扮小雲受訪，自爆童年食麥當勞都被討論「向華強個仔唔可以食」。

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富二代向佐｜骨子裡愛穿女裝

向佐接受內地媒體採訪時，將吊帶變跌帶背心加冷帽子，紮孖辮兼化橙色妝容，非常搶眼。向佐在訪問中透露，造型靈感來自《IQ博士》的小雲，他的女兒也為造型給予意見。向佐坦言心裡藏著一顆小孩的心，喜歡打扮不同造型，然而他不再想那麼拘束，表示希望每次都能給大家帶來驚喜，畢竟做藝人應該要娛樂大家。

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富二代向佐｜女裝打扮惹熱議

最近向佐出席活動時，經常以女裝打扮亮相，有次出演內地綜藝節目《2024愛奇藝尖叫之夜》時，更特別跑出來露天位置與粉絲揮手及合照的片段。片中頭戴髮夾的向佐，穿上銀粉色羽絨及中式花紋銀色闊褲，並穿上高跟鞋現身，令大批粉絲瘋狂尖叫，網民評論他已經「放飛自我」。

向佐不僅在活動中以女裝打扮，還多次參與直播帶貨穿女裝示人，有大批網民看到片段後，都紛紛留言表示向佐這身裝扮非常獨特：「向佐好可愛！」、「他穿了媽媽的衣服？」、「他愈來愈姐妹了」、「這麽個超級富二代，竟然會選擇這個賽道逗大家開心，何其有幸啊他終於火了」、「抵佢紅」、「他到底是真的喜歡還是為了流量啊？」、「一個富二代可以放下身段去做這些事，都不得不佩服他」、「其實他很聰明，以前正經生活演戲有幾個人會關注他，而現在關注度一直都在上升」。

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富二代向佐｜在輿論壓力中成長

向佐從小到大被人家指指點點，他憶述自己十二、三歲時，因為父親向華強的名氣成為焦點，甚至在吃麥當勞時也被人討論，「向華強個仔唔可以食麥記」。向佐坦言：「我零用錢沒多少，為什麼不能吃？」

富二代向佐｜望能達到父親的事業成就

在談到事業時，向佐分享自己在電影融資問題，曾經向200個人求助，甚至對其中一人說道：「哥，談了很多次了，就能不能好好想一遍？當我求你了。」這段經歷讓他深刻體會到，父母的財富不代表自己可以不努力，他希望能夠達到父親的事業成就，但也坦言這是一條艱難的道路。不過向佐也很感謝父母，「沒有他們不會有我啊！」

富二代向佐｜英國留學做過男模

向佐原名向展平，早年就讀喇沙書院，後赴英國留學期間開始從事模特事業。他畢業於南加州大學。自幼即崇拜李連杰一人，並在演出《霍元甲》時拜李連杰為師，其後又參與李連杰主演的《投名狀》等電影。

於2019年與台灣女星郭碧婷結婚，婚後育有一子一女，雖曾傳出向佐帶女人回北京愛巢的出軌傳聞，但似乎沒有影響夫妻關係，一家四口經常享受家庭樂，近期在內地人氣急升的向佐，亦不忙抽時間陪伴子女當好爸爸，他不時在「小紅書」分享跟子女玩樂的影片，片中向佐化身大細路，跟一對仔女玩得相當開心。

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