保暖大法｜羽絨標籤解碼100%鵝絨原來唔係最暖？　4大貼士教揀羽絨

▲ 挑選實用保暖的羽絨亦有學問，TOPick就整理出4大貼士供大家參考。

【羽絨/羽絨標籤/鵝絨/鴨絨/保暖】無論出外旅遊抑或留港，不少市民面對冬天都會選購一件羽絨「看門口」，不過要挑選保暖實用的羽絨原來亦甚有學問。TOPick就曾訪問專家，分享4個揀羽絨的貼士。

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TOPick過往曾就挑選羽絨訪問香港理工大學紡織及製衣學系助理教授葉曉雲博士，結合消委會資料，整理出以下4大貼士，供大家參考。

保暖大法｜揀羽絨4大貼士

1. 絨毛成分及比例

絨（Down）是由不含毛桿的羽毛，在其羽枝上長出的許多簇細絲，通過絨上的細絲相互交錯形成了穩定的熱保護層。因此，絨是羽絨保暖的主要材料。

而「羽毛」(Feather)則是指帶羽梗的片狀羽毛，多為鵝、鴨背部的小羽毛，加入衣內能夠撐起羽絨，增加其體積及空氣。

羽絨常用鵝和鴨的羽毛，因保暖度和防水度較好。另外，鵝絨球一般比鴨絨球更大，保暖效果較好，因此售價亦較高。

要選擇一件保暖度高的羽絨，可細閱其標籤資料上填充物料的絨毛及羽毛比例；絨毛成分愈高，保暖效果愈明顯。如果標籤上標明80/20，即指羽絨內含有80%絨毛，20%為羽毛。值得留意的是，100%絨毛含量的羽絨並不等於最暖，因為沒有羽毛支撐起羽絨、蓬鬆度有限，未能儲存較多的空氣，保暖度反而會下降。與之相比，90/10的羽絨保暖度就會比較理想。

2. 蓬鬆度

羽絨的蓬鬆度（Fill Power）亦會影響羽絨的保暖度。要測試蓬鬆度，可以把1盎司的羽絨放入有刻度量的圓筒內，羽絨所佔的體積（以立方英吋為單位）即為其蓬鬆度。

如果有1盎司的羽絨入到圓筒內，其體積為800立方英吋，便表示該羽絨有800蓬鬆度。蓬鬆度愈高，代表保暖效果愈好，因為衣服蓬鬆鼓起能夠保持衣內有較多的空氣，有助保暖。

一般羽絨的蓬鬆度由400FP開始，550FP屬正常，而1000FP已是頂級，適合雪地活動。

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3. 外層物料及車縫線

除了閱讀標籤資料外，選購羽絨外套時亦要注意其縫線是否完整、用線是否細緻、有沒有脫線等情況。若車縫做工過於粗疏，羽絨會隨穿着及洗濯等移動，日久之下，羽絨會集中在衣服下方，衣服可能變得不保暖。

此外，消委會也指出，由於羽絨濕水後保暖程度會降低，所以羽絨的外層大多採用高密度編織以防羽絨「走脫」。如要做到連車縫位置都防水，就要在拉鏈及接縫位置用上防水壓膠技術，這些設計再加上剪裁的繁複性等，都會影響衣物的售價。

葉曉雲就指，羽絨最外層面料一般由聚酯纖維的布料所製，具有耐用、密度高的特點，有擋風跣水的效果。至於內裏，布料同樣要透氣度高，能把身體的汗水濕氣排走。膠面的羽絨透氣度不足，排不走濕氣，所以聚酯纖維面的羽絨較好。

4. 彈性

葉曉雲指，要測試一件羽絨的回彈性，可用手按羽絨，回彈時間愈快代表羽絨充氣愈快，保暖效能較佳。不過她亦表示，當羽絨用得耐、洗得多，會出現回彈性較低的現象，表示羽絨的保暖效果已沒有新買的時候明顯。

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保暖大法｜專家教揀羽絨秘訣

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同場加映｜「洋葱式」VS「粟米式」穿衣法

坊間流行保暖内搭穿法主要有兩種，分別是「洋葱式穿法」及「粟米式穿法」。香港理工大學時裝及紡織學院助理教授黃琪瑤博士曾接受TOPick訪問，就兩種穿法進行解釋：

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「洋葱式穿法」：一層套一層。最内層穿一件保暖内衣，再套上例如毛衣之類的保暖衣物，最外面再套上防風衣物。

「粟米式穿法」：單套一件。最内層穿一件短袖，或一件很薄的衣服，在最外面直接套一件很厚的羽絨或毛衣。

黃博士認為，「洋葱式穿法」比較適合香港。因香港室内沒有暖氣，而冬季日間和晚上溫差大，「洋葱式」就可以根據溫差變化，適當增減衣物。博士建議，可以在最内層穿吸濕排汗功能佳的保暖内衣，例如各大服飾品牌有售的最輕薄款保暖内衣，既高透氣度又具備一定保暖效果；中間穿一層羊毛冷衫或衛衣作為保暖層，阻隔體熱流失，可自由選擇厚度；最後在外層穿擋風防水衣物，就能最方便室内外穿脫、有效保暖。

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