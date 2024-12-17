反恐演習｜跨部門反恐專責組今在啟德青年運動場演習　警方指未來會將演習恆常、規範化

▲ （警方直播截圖）

跨部門反恐專責組今日（17日）在啟德體育園啟德青年運動場進行代號「慧光」的跨部門反恐演習，模擬4名恐怖分子在看台上刀襲市民，反恐特勤隊制服恐怖分子並協助受傷市民離場，另會模擬處理炸彈的過程。

專責組高級警司梁偉基指，本港恐怖主義威脅級別維持中度，即有受襲可能，但無具體情報顯示會成為襲擊目標，但環球恐怖主義活動複雜多變，預防工作非常重要，未來會將反恐演習恆常化、規範化，並協調政府部門、公私型機構及社區團體等參與，提升應對能力。

梁偉基指，今年較觸目及大型的恐怖襲擊，包括3月莫斯科音樂廳造成700人傷亡的襲擊、德國音樂節造成3死8傷的刀襲，顯示大型活動、人多聚集地方往往容易成為恐怖分子施襲的目標。而啟德體育園是新建成的大型體育和重要基礎設施，具有一定象徵意義，雖沒有具體情報顯示，會成為襲擊目標，但需作充分反恐準備，確保接下來的活動安全順利進行。

他稱，今日在青年運動場演練，目的便要提升不同部門處理涉恐情報和不同形式恐怖襲擊的應對和應變能力，是次除6個成員部門，亦有10個社區團體及數百人員等義務參與，之後會將反恐演習恆常化、規範化，並會就最新恐怖襲擊趨勢，在不同地方作大型演習，協調更多政府部門、公私型機構、市民團體參加。

他強調，市民參與很重要，希望推廣全民反恐、見疑即報，並提醒多加留意身邊可疑事物，以提升市民緊急應變能力，以保障安全。

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