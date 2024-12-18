消委會原子筆啫喱筆｜消委會測試8成筆含可致癌PAHs　13款高分原子筆啫喱筆清單

▲ 消委會測試8成筆含可致癌PAHs，13款高分原子筆啫喱筆清單。

【原子筆/原子筆推薦/啫喱筆推薦/消委會原子筆/文具】無論是學生抑或打工仔，都少不免會用到原子筆。消委會測試40款原子筆及啫喱筆，比較書寫性能、安全程度等，當中有13款總評獲4.5星或以上，一向受學生歡迎的MUJI無印良品有2款筆上榜，即睇消委會原子筆推薦！

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消委會原子筆推薦｜耐寫程度相差近5倍

消委會測試市面40款筆的書寫性能和安全程度，包括18款原子筆，以及22款啫喱筆。每支售價由2.4元至86元不等。測試發現，各樣本的耐寫程度懸殊，由388.3米至2,323.7米不等，相差接近5倍，原子筆的可書寫長度一般較長。

消委會原子筆推薦｜標榜「速乾」竟最難乾

在快乾測試中，大部分樣本均在4秒內乾透。但一款標示「考試用」、「速干（速乾）」的啫喱筆，則需時至少12秒才能乾透，和標榜賣點落差頗大。

消委會原子筆推薦｜逾8成筆檢出可致癌物PAHs

消委會發現，除了1款的筆桿以金屬製造，沒有任何塑膠物料，其餘39款樣本中，只有5款型號沒有檢出多環芳香烴（polycyclic aromatic hydrocarbons，簡稱PAHs），惟全部都符合德國自願性GS Mark標準的相關規定。

在各個型號手握位置的物料中，較常檢出萘，英國健康防護局（Health Protection Agency）指出，皮膚接觸萘可引致輕度皮膚刺激，部分較敏感人士更可能出現皮膚炎。不過，是次檢出的都屬於毒性較低的PAHs物質。

消委會原子筆推薦｜40款原子筆啫喱筆測試結果

消委會綜合40款原子筆及啫喱筆的書寫性能、耐力性、安全程度等進行評分，當中有13款筆獲得4.5星或以上，包括ZEBRA、無印良品等牌子都有上榜。點擊下圖查看40款原子筆及啫喱筆的測試結果：

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消委會原子筆推薦｜13款總評4.5星或以上名單

原子筆

產品名稱 總評 ZEBRA WETNIE Ball-point Pen P-BA100-GBK 5 Tombow MONO graph Ballpoint Pen 4.5 Pentel Calme 07（BXA107A-A） 4.5 Pentel V Feel 05(BX115 PC) 4.5 ZEBRA bLen 0.5 (BAS88) 4.5 無印良品 MUJI Polycarbonate Ballpoint Pen 4.5

啫喱筆

產品名稱 總評 無印良品 MUJI Gel Ink ballpoint pen cap Type (M033 - black) 0.38 5 無印良品 MUJI Smooth Gel ink ballpoint pen knock type (Z031 - Blue black) 5 MITSUBISHI uni-ball SigNo DX (UM-151) 4.5 uni-ball SigNo RT1 (UMN-155N-038) 4.5 Pentel ENERGEL Permanent Gel Ink Metal Tip (BLP75-C) 4.5 uni-ball SigNo RT1 (UMN-155N-05) 4.5 KOKUYO ME啫喱筆 0.5mm Ballpoint Pen KMEBPEG5D102w (TOFU WHITE) 4.5

消委會原子筆推薦｜選購原子筆啫喱筆貼士

1. 筆桿重量

筆桿較重的型號未必適合長時間書寫用途，或較易引致手部疲勞問題。

2. 手握位置

手汗較多的人，較適合選擇手握位置有防滑軟墊或者有坑紋設計的型號，以增加手部和筆桿間的磨擦，減低肌肉的負荷。

建議習慣用力執筆寫字的人士選用筆桿較粗身的筆，或者手握位置防滑軟墊較厚的型號，減低因用力過度而造成疲勞或疼痛。

3. 重心位置

由於書寫時需要用力將筆尖壓向紙張，而重心（center of gravity）較貼近筆咀的筆可以減低手部施力，並能提高書寫時的穩定度，方便長時間書寫。

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