  • 17°C
香港時間：20241219日 (四) 00:42

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

消委會原子筆啫喱筆｜消委會測試8成筆含可致癌PAHs　13款高分原子筆啫喱筆清單

休閒消費

撰文： 沈佩珊

發布時間： 4 小時前

最後更新： 4 小時前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

消委會測試8成筆含可致癌PAHs，13款高分原子筆啫喱筆清單。

【原子筆/原子筆推薦/啫喱筆推薦/消委會原子筆/文具】無論是學生抑或打工仔，都少不免會用到原子筆。消委會測試40款原子筆及啫喱筆，比較書寫性能、安全程度等，當中有13款總評獲4.5星或以上，一向受學生歡迎的MUJI無印良品有2款筆上榜，即睇消委會原子筆推薦！

最新影片：

童學園
STEAM學校｜英華小學藉AI繪畫宣揚道路安全　校長鼓勵學生跟科技與時並進

消委會原子筆推薦｜耐寫程度相差近5倍

消委會測試市面40款筆的書寫性能和安全程度，包括18款原子筆，以及22款啫喱筆。每支售價由2.4元至86元不等。測試發現，各樣本的耐寫程度懸殊，由388.3米至2,323.7米不等，相差接近5倍，原子筆的可書寫長度一般較長。

消委會原子筆推薦｜標榜「速乾」竟最難乾

在快乾測試中，大部分樣本均在4秒內乾透。但一款標示「考試用」、「速干（速乾）」的啫喱筆，則需時至少12秒才能乾透，和標榜賣點落差頗大。

消委會原子筆推薦｜逾8成筆檢出可致癌物PAHs

消委會發現，除了1款的筆桿以金屬製造，沒有任何塑膠物料，其餘39款樣本中，只有5款型號沒有檢出多環芳香烴（polycyclic aromatic hydrocarbons，簡稱PAHs），惟全部都符合德國自願性GS Mark標準的相關規定。

在各個型號手握位置的物料中，較常檢出萘，英國健康防護局（Health Protection Agency）指出，皮膚接觸萘可引致輕度皮膚刺激，部分較敏感人士更可能出現皮膚炎。不過，是次檢出的都屬於毒性較低的PAHs物質。

消委會原子筆推薦｜40款原子筆啫喱筆測試結果

消委會綜合40款原子筆及啫喱筆的書寫性能、耐力性、安全程度等進行評分，當中有13款筆獲得4.5星或以上，包括ZEBRA、無印良品等牌子都有上榜。點擊下圖查看40款原子筆及啫喱筆的測試結果：

點擊圖片放大
+39
+38

消委會原子筆推薦｜13款總評4.5星或以上名單

原子筆

產品名稱總評
ZEBRA WETNIE Ball-point Pen P-BA100-GBK5
Tombow MONO graph Ballpoint Pen4.5
Pentel Calme 07（BXA107A-A）4.5
Pentel V Feel 05(BX115 PC) 4.5
ZEBRA bLen 0.5 (BAS88)4.5
無印良品 MUJI Polycarbonate Ballpoint Pen4.5

啫喱筆

產品名稱總評
無印良品 MUJI Gel Ink ballpoint pen cap Type (M033 - black) 0.385
無印良品 MUJI Smooth Gel ink ballpoint pen knock type (Z031 - Blue black)5
MITSUBISHI uni-ball SigNo DX (UM-151)4.5
uni-ball SigNo RT1 (UMN-155N-038)4.5
Pentel ENERGEL Permanent Gel Ink Metal Tip (BLP75-C)4.5
uni-ball SigNo RT1 (UMN-155N-05)4.5
KOKUYO ME啫喱筆 0.5mm Ballpoint Pen KMEBPEG5D102w (TOFU WHITE)4.5

消委會原子筆推薦｜選購原子筆啫喱筆貼士

1. 筆桿重量

  • 筆桿較重的型號未必適合長時間書寫用途，或較易引致手部疲勞問題。

2. 手握位置

  • 手汗較多的人，較適合選擇手握位置有防滑軟墊或者有坑紋設計的型號，以增加手部和筆桿間的磨擦，減低肌肉的負荷。
  • 建議習慣用力執筆寫字的人士選用筆桿較粗身的筆，或者手握位置防滑軟墊較厚的型號，減低因用力過度而造成疲勞或疼痛。

3. 重心位置

  • 由於書寫時需要用力將筆尖壓向紙張，而重心（center of gravity）較貼近筆咀的筆可以減低手部施力，並能提高書寫時的穩定度，方便長時間書寫。

消委會廁紙推薦｜消委會25款卷裝廁紙大比拼

消委會曾測試市面25款卷裝廁紙，每抽售價約21.9元至42元不等，比拼強韌度、柔軟度及吸濕表現等。點擊下圖看25款廁紙測試結果：

點擊圖片放大
+23
+22

消委會行李箱推薦｜消委會及日本《LDK》行李箱大比拼

本港消委會及日本消費雜誌《LDK》測試共27款行李箱，TOPick整合12款高分行李箱名單，MUJI無印良品等熱門品牌都有上榜，評分更勝RIMOWA，點擊下圖睇詳情：

點擊圖片放大
+18
+17

更多食品/日用品/廚具/消委會測試報道：

色素危害｜6種人造色素恐損專注力　32款不含邪惡色素朱古力清單

靚媽精明眼︱6種人造色素或損兒童專注力　盤點41款不含邪惡色素紙包飲品

靚媽精明眼︱人造色素或損兒童專注力　58款不含邪惡色素朱古力名單

消委會枕頭推薦｜消委會真人測試15款枕頭　7款高分推薦最平$145勝千元貴價貨【附完整清單】

消委會床單推薦｜消委會測試15款床單　9款高分之選最平$59【附完整名單】

靚媽精明眼｜消委會測試25款易潔鑊　7款高分抵用之選最平$70媲美Le Creuset

靚媽精明眼｜消委會測試6成食油含致癌物　推介21款不含致癌物安全名單

消委會保暖內衣｜消委會實測20款最強保暖內衣　5款童裝愈洗愈暖最平$59【附HEATTECH錯誤穿法】

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

消委會枕頭推薦｜消委會真人測試15款枕頭　7款高分推薦最平$145勝千元貴價貨【附完整清單】
18:05 2024/12/13
消委會枕頭推薦｜消委會真人測試15款枕頭　7款高分推薦最平$145勝千元貴價貨【附完整清單】
行李箱推薦｜消委會及《LDK》推薦12款高分耐用行李箱　MUJI評分更勝名牌RIMOWA
18:40 2024/12/10
行李箱推薦｜消委會及《LDK》推薦12款高分耐用行李箱　MUJI評分更勝名牌RIMOWA
消委會保暖內衣｜消委會實測20款最強保暖內衣　5款童裝愈洗愈暖最平$59【附HEATTECH錯誤穿法】
16:36 2024/11/26
消委會保暖內衣｜消委會實測20款最強保暖內衣　5款童裝愈洗愈暖最平$59【附HEATTECH錯誤穿法】
消委會床單推薦｜消委會測試15款床單　9款高分之選最平$59【附完整名單】
19:25 2024/12/13
消委會床單推薦｜消委會測試15款床單　9款高分之選最平$59【附完整名單】
靚媽精明眼｜消委會測試25款易潔鑊　7款高分抵用之選最平$70媲美Le Creuset
19:44 2024/09/20
靚媽精明眼｜消委會測試25款易潔鑊　7款高分抵用之選最平$70媲美Le Creuset
靚媽精明眼｜消委會測試6成食油含致癌物　推介21款不含致癌物安全名單
19:16 2024/09/12
靚媽精明眼｜消委會測試6成食油含致癌物　推介21款不含致癌物安全名單

你可能感興趣

消委會枕頭推薦｜消委會真人測試15款枕頭　7款高分推薦最平$145勝千元貴價貨【附完整清單】
18:05 2024/12/13
消委會枕頭推薦｜消委會真人測試15款枕頭　7款高分推薦最平$145勝千元貴價貨【附完整清單】
行李箱推薦｜消委會及《LDK》推薦12款高分耐用行李箱　MUJI評分更勝名牌RIMOWA
18:40 2024/12/10
行李箱推薦｜消委會及《LDK》推薦12款高分耐用行李箱　MUJI評分更勝名牌RIMOWA
消委會保暖內衣｜消委會實測20款最強保暖內衣　5款童裝愈洗愈暖最平$59【附HEATTECH錯誤穿法】
16:36 2024/11/26
消委會保暖內衣｜消委會實測20款最強保暖內衣　5款童裝愈洗愈暖最平$59【附HEATTECH錯誤穿法】
消委會 兒童健康 消費資訊 文具精品 無印良品

最高瀏覽

肺癌｜28歲男偶像患末期肺癌癌細胞擴散腦膜　突昏迷入ICU1個月父求助：被醫療費壓得無法喘氣
肺癌｜28歲男偶像患末期肺癌癌細胞擴散腦膜　突昏迷入ICU1個月父求助：被醫療費壓得無法喘氣
離開TVB︱34歲「宅男女神」疑離巢　暗示結束12年賓主關係：Beginning of a new chapter
離開TVB︱34歲「宅男女神」疑離巢　暗示結束12年賓主關係：Beginning of a new chapter
心肌梗塞｜46歲名廚突心肌梗塞猝死　離世前2天仍直播整蛋糕
心肌梗塞｜46歲名廚突心肌梗塞猝死　離世前2天仍直播整蛋糕
急症室最長等候時間（12月19日 時間00:05）
急症室最長等候時間（12月19日 時間00:05）
胰臟癌｜50歲男子不煙不酒　零徵兆確診「癌王」　醫揭1因素患癌率暴增32倍【附胰臟癌風險因素】
胰臟癌｜50歲男子不煙不酒　零徵兆確診「癌王」　醫揭1因素患癌率暴增32倍【附胰臟癌風險因素】