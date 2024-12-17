叱咤樂壇流行榜2024丨Kiri T訪慈幼英文學校　與逾300位男生大合唱《至少做一件離譜的事》

▲ 創作女歌手Kiri T日前到慈幼英文學校，進行第3場「我在校園狂歌亂舞」。

將於明年1月1日舉行《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，為配合主題「我在 狂歌亂舞」，叱咤903 DJ聯同一眾歌手走訪不同中學，進行一連五場《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》之「我在校園狂歌亂舞」校園巡演。

叱咤903 DJ 薛晉寧（阿檸）聯同創作女歌手Kiri T日前走訪慈幼英文學校，進行第3場「我在校園狂歌亂舞」。3位男同學分別演奏電結他及爵士鼓，現場演繹男生版的《有些話要用英文說》。至於首次在男校演出的Kiri T，特別與阿檸走到台下與同學們近距離互動，分享「狂歌亂舞」的難忘經歷，並邀請全場逾300位男同學合唱《至少做一件離譜的事》。

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▲ 第3場「我在校園狂歌亂舞」Kiri T。

叱咤樂壇流行榜2024丨大讚男生版《有些話要用英文說》

首次踏足男校演出的Kiri T表示十分緊張：「行入禮堂嘅時候都幾緊張，因為要喺 300 幾個男同學面前唱歌，好開心佢哋都好投入咁跟住一齊唱，成件事好青春。」

對於男生版的《有些話要用英文說》，Kiri T對同學的演出則讚不絕口：「同學仔真係好Cute，話自己無分手經驗，好擔心投入唔到感情。其實佢哋好淡定，一啲都唔似第一次夾Band，男仔唱呢首歌仲有一種好Fresh嘅感覺。我細個都係跟住歌手嘅流行曲學Chord同埋表演，而家就輪到同學仔演繹我創作嘅歌，真係感到好榮幸，希望之後可以多啲去學校表演畀同學仔睇。」

Kiri T又分享最愛在浴室唱歌，亦希望與愛犬一齊「狂歌亂舞」：「我好鍾意沖緊涼嘅時候唱歌，仲會錄低我隻狗仔嘅叫聲，希望有一日可以將佢嘅聲音加落我嘅歌曲度，創作一首好特別嘅歌。」

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