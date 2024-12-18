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Healthy Life丨歐倩怡16歲新秀入行娛圈浮沉10年　曾歷2次小產再讀書盼愛女勿行舊路：做人要有夢想

醫健人物

撰文： 容惠玲

發布時間： 1 小時前

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【歐倩怡／產後肥胖／營養學家】現年45歲的歐倩怡自成功讀畢英國註冊運動營養學後，便開始正式投身有關行業。她近日接受TOPick訪問時除了分享減肥注意事項，更透露了當初決心讀書，求職的心路歷程，以及罕談對子女的期望。

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讀營養學前曾歷暴肥期

眼前個子小小的歐倩怡，很難想像現在106磅的她，亦曾經歷過重磅時期。她指「陀第一胎B」時，因為經常進補，加上產後坐月關係，令體重急升，產前產後一直徘徊在160磅至180磅之間。不過，她指其實孕婦在產後頭6個月，體內荷爾蒙根本未回復正常水平，因此其實無需過份心急減肥，尤其以母乳喂哺的母親亦更不應過度節食，因此自己是待過了大半年後才開始減肥。

歐倩怡又指年青時為求上鏡漂亮，亦曾試過極端錯誤減肥法，令自己悔不當初：

試過連續3日只係食蘋果，只飲清水，但對整個人的身體狀況其實是好差，總是處於暈眩狀態，令我無法專心工作。除此之外，我又試過戒清碳水化合物，自以為是生酮飲食，係瘦很快，一日一磅，但好易病同顯老，所以真是建議大家減肥最好尋找專業人士意見，切勿胡亂減肥。

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平凡打工仔背後

提起歐倩怡，不少人可能聯想起「小丸子」或者其前夫郭晉安，但其實現在她除了是一位媽媽，亦是一位身兼多職的平凡打工仔，她形容自己是slasher（斜槓族）。除了會接洽幕前工作，她亦受聘於本地某間大學任職研究助理，更是一位初出茅廬的營養學家，大眾如有任何減肥、養生及痛症的疑難，其實亦可找她諮詢。

離開水銀燈下，歐倩怡指自己與許多打工仔一樣，每天需要返工8小時，每周6天工作，唯一不同的是，她並沒有普羅大眾般呻「返工辛苦」。相對工時長度，歐倩怡似乎更擔心大眾對她工作的信任度：

現在做營養諮詢，我許多時候是處於戰戰兢兢，一來我這年紀人地已經不會當我係妹妹....二來某程度藝人背景會令外界對我有質疑，你係咪真係有料? 我不想人以為我是貪得意，所以我要比其他人努力....

近年才出來社會打工的歐倩怡，其人生彷與同齡人逆轉，當她的同輩於這年紀可能已經踏入收成期，她才是一名剛剛步入社會的大學畢業生。

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衍生讀書念頭的原因

2006年《女人唔易做》是歐倩怡於TVB最後一部作品，她指當時自己已經25、26歲，但仍然只是處於二線，但16歲憑參加「新秀」入行的她，已明白自己的困境，比自己年輕美麗的女生多的是，那刻她便不禁問自己:

我仲有幾多個10年?.....再多幾年，似乎已經無咩角色可以俾到我！於是便有再讀書的念頭。

這樣一讀，歐倩怡便又讀了接近20年。她指因為自己會考分數不高，只有5分，因此一開始要由商科文憑讀起，用了近20年，一步一步才順利完成體育及運動營養學碩士學位，正式成為英國註冊運動營養學家（SENr）。既要兼顧湊仔，又要讀書，過程雖然辛苦，如長時間只睡4小時，但歐倩怡卻指其實當中有不少得著，除了可令家人食得更有營養，她指知識更可以令自己內心有種踏實感。

我唔想做一個普通師奶，人永遠唔會知世界幾時變，我想同時代接軌。

求職打工見百態

碩士畢業後，歐倩怡去年開始正式成為打工仔，她指自己真的是在求職平台搵工:

我不是靠人介紹。對方見到我，往往非常驚訝，為何你要出來? 

由於當時還未正式公開的婚姻狀況，遇到這些問題，歐倩怡往往只是一笑置之，令對方亦不會繼續追問下去。她亦指十分感謝求職以來，有不少公司並沒有戴有色眼鏡看她，願意給她工作的機會。她指十分珍惜任何的工作機會，所以不論幕前幕後的工作，自己亦會努力把握。

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曾2度小產 望愛女勿行舊路

歐倩怡2006年與郭晉安結婚，2008年3月及2011年6月先後誕下大仔郭令山及細女郭以雅。她過去曾在教會自揭2度小產，因此一對小朋友對她來說，絕對是得來不易，亦是她的心肝寶貝。訪問中，她提及細女性格非常活潑好動，而且甚有表演慾，問她會否鼓勵女兒向幕前發展? 她停頓了一下，似乎並不想女兒重走其舊路，並語重心長提醒子女們人一定要有夢想：

在我角度可以，但我不希望佢放棄學業，可能反而鼓勵佢兩邊同步。我相信人一定要有夢想，否則會覺得人生好乏味，只要她有興趣，我就一定會支持佢地。

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健康問題 減肥 肥胖 歐倩怡

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