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千億孫新抱｜馮盈盈同屆港姐陳雅思IG晒巨肚　千億首富郭鶴年孫新抱升呢準人母

新手爸媽

撰文： 王明芳

發布時間： 52 分鐘前

最後更新： 41 分鐘前

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千億孫新抱兼前港姐陳雅思升呢準人母。

2016港姐季軍的陳雅思（Bonnie）3年前宣布嫁人，跟富三代男友郭孟浚結婚，升呢豪門孫新抱的她已轉職做瑜伽導師，日前於IG宣佈將做人母啦！

日前陳雅思於IG公佈佗B喜訊，她上載跟老公郭孟浚於沙灘上的合照，只見郭孟浚從後攬著Bonnie，二人一臉喜悅，Bonnie寫道：「first came love, then came you 」，穿著白色長裙的Bonnie挺著頗大的孕肚，未知是誕龍B抑或蛇B。

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千億孫新抱｜為郭氏家族誕曾孫

現年34歲的Bonnie曾於外國留學，2012年她畢業於加拿大西安大略大學（Western University），2016年參加香港小姐競選奪第三名，同屆冠軍為馮盈盈、亞軍為劉穎鏇。

入行後Bonnie工作量不多，曾主持《港生活·港享受》以及《歎得好健康》，在節目浸溫泉時展示身材而受注目。

Bonnie於2020年正式離巢無綫，其後低調跟富三代男友結婚，男友郭孟浚為大馬郭鶴年孫兒，Bonnie飛上枝頭變鳳凰榮升「千億孫新抱」，轉行當瑜伽導師和經營心理健康的事業。

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