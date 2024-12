千億孫新抱｜馮盈盈同屆港姐陳雅思IG晒巨肚　千億首富郭鶴年孫新抱升呢準人母

▲ 千億孫新抱兼前港姐陳雅思升呢準人母。

2016港姐季軍的陳雅思(Bonnie)3年前宣布嫁人,跟富三代男友郭孟浚結婚,升呢豪門孫新抱的她已轉職做瑜伽導師,日前於IG宣佈將做人母啦!

日前陳雅思於IG公佈佗B喜訊,她上載跟老公郭孟浚於沙灘上的合照,只見郭孟浚從後攬著Bonnie,二人一臉喜悅,Bonnie寫道:「first came love, then came you 」,穿著白色長裙的Bonnie挺著頗大的孕肚,未知是誕龍B抑或蛇B。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

最新影片:

千億孫新抱|為郭氏家族誕曾孫

現年34歲的Bonnie曾於外國留學,2012年她畢業於加拿大西安大略大學(Western University),2016年參加香港小姐競選奪第三名,同屆冠軍為馮盈盈、亞軍為劉穎鏇。

入行後Bonnie工作量不多,曾主持《港生活·港享受》以及《歎得好健康》,在節目浸溫泉時展示身材而受注目。

Bonnie於2020年正式離巢無綫,其後低調跟富三代男友結婚,男友郭孟浚為大馬郭鶴年孫兒,Bonnie飛上枝頭變鳳凰榮升「千億孫新抱」,轉行當瑜伽導師和經營心理健康的事業。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

相關報道:

新手爸媽|石修新抱為女兒自訂N班課程 林佑蔚童年受虐曾抗拒生育:世界愈來愈複雜

準媽媽|王君韾結婚7年宣佈懷孕 IG報喜佗B:今年收到最好嘅禮物

新手爸媽︱麥明詩公投幫BB改名露口風疑似洩露性別 網民:肚圓圓似佗女

準媽媽|何依婷懷孕無胃口擔心BB營養唔夠 準媽咪孖丈夫上育嬰課學湊仔

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器,入HKET App即睇!

💯備戰考試季!立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App,追蹤TOPick WhatsApp頻道,睇全方位資訊:

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】