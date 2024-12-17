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健康危機︱南韓影后兼前三星豪門新抱突健康惡化入急症　曾身體疼痛暈倒求助路人：救救我

醫健人物

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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南韓影后兼前三星豪門新抱突健康惡化入急症　曾身體疼痛暈倒求助路人：救救我

【高賢廷／健康惡化／影后／身體疼痛】保重身體！南韓影后兼前三星豪門新抱高賢廷，在昨日（16日）原定出席新戲發佈記者會，不料在活動開始前2小時卻突然健康惡化，被緊急送醫。她曾在年初自爆身體出問題，甚至疼痛到半路暈倒向路人呼救。

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Healthy Life｜糖尿病患者需要戒糖戒水果？ 營養師拆解4大糖尿病飲食迷思

據韓國媒體報道，高賢廷與厲雲、尹相鉉、李珍雨等人參演的Genie TV原創劇《Namib》將於本月23日開播，眾演員原定16日下午2點出席新戲發佈會，但高賢廷所屬經紀公司卻在活動開始前2小時，緊急告知主辦單位，因高賢廷突然身體不適，被送入急症室：

高賢廷演員因突發健康惡化，無法出席。根據醫療團隊的意見，她今早被建議需要絕對的休息靜養，因此不得不缺席。

至於具體病因，經紀公司並未對外透露，讓一衆粉絲擔心不已。媒體隨後報導指出，高賢廷的健康狀態並未惡化到需要長期休息的程度。《Namib》導演姜敏求表示：

高賢廷演員非常認真努力，所以體力上出現了一些吃力的狀況。她在現場從未中途離開過，都是完成拍攝後才離開，但的確有些辛苦。

隨著《Namib》首播日逼近，目前還剩下2天的拍攝。導演稱，希望高賢廷演員在狀態恢復後能儘快重返片場，完成剩餘的拍攝，「相信她會靠著堅強的意志力完成」。

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年初自爆身體出狀況：痛到暈倒求助路人

高賢廷在今年1月出演好友鄭在炯的YouTube頻道節目時，就坦言身體不太健康，常常出現劇痛：

痛到連健康檢查都檢查不出來的程度。是真的痛，比想像中還痛！

但她原本並不認為自己生病，因此一直拖著沒去看醫生，但最終卻被查出身體處於「危急狀態」，更為此要在2間醫院來回治療。高賢廷還透露，身體的疼痛更使她多次暈倒，包括曾經在路上暈倒，虛弱的她只能在路人經過時自爆身份求助：「我是高賢廷，可以救救我嗎？」

不過，高賢廷始終沒有明講病名，只表示有住院治療過，出院後一直定期追蹤、吃藥，又向粉絲報平安表示「已經好很多了」。

曾為「三星集團」新抱 出演Netflix《假面女郎》爆紅

現年53歲的高賢廷在高中二年級時，被美容院老闆建議參加選美比賽，結果她順利拿下1989年的韓國小姐亞軍，之後進入演藝界。

1995年，高賢廷與崔民秀、朴相元、李政宰等人出演了電視劇《沙漏》，劇集在當時獲得超高收視率引起轟動，高賢廷的演藝事業也隨之達到巔峰。同年，她突然被爆與前「三星集團」會長李健熙的外甥、新世界百貨公司副總裁鄭溶鎮結婚，成為豪門新抱，之後引退演藝圈。

2003年，高賢廷與鄭溶鎮宣佈離婚，高賢廷拿到15億韓元贍養費，並放棄了2個孩子的養育權。在回歸演藝圈後，高賢廷又出演多部膾炙人口的作品，包括與趙寅成合作的《春日》、搭檔河正宇的《H.I.T》，及知名古裝劇《善德女王》等。2023年，她與新人李寒星及全球百大美女冠軍NANA共同飾演Netflix原創韓國劇集《假面女郎》的女主角「金貌美」，精湛演技讓她再次爆紅，海外知名度劇增。

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