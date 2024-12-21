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大腸癌｜排便3種異樣求醫揭大腸癌4期　醫生：小心1種極高危特徵

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【腸躁症／大腸癌／腦膜炎／糞便】排便異常不容忽視！有外國網民指自己大便異常，以為是腸躁症未有重視，延誤求醫，導致發現時已證實患上大腸癌4期。耶魯大學腫瘤內科醫生指出，隨著大腸癌漸趨年輕化，大眾假如發現自己排便時出現一特徵，便應該及早求醫。

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Sick問識答
Sick問識答｜尿道炎可併發腎炎恐致命　拆解5大常見症狀 3招簡單預防

綜合外媒 《BuzzFeed》及《HuffPost》報道，耶魯大學癌症中心的腫瘤內科醫生Dr.Michael Cecchini指出，50歲以下患上大腸癌患者，自1990年來機率一直上升，確切原因目前尚不清楚，但與生活方式及環境問題息息相關，因此年輕患者仍要保持對大腸癌的警惕。

報道分享一名TikTok網民經歷，稱自己某日發現糞便變細變稀，伴隨莫明的體重減輕和腹瀉，但以為患上腸躁症未有重視，直到發現時已被確診患上大腸癌4期。Dr.Michael Cecchini解釋指，大腸癌患者的腫瘤出現於結腸末端附近、或整個結腸內部，會令腸道變窄，導致糞便變細，因此他分享1種方法自測是否患上大腸癌：

大腸癌｜大腸癌自測方法

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大腸癌｜大腸癌檢測方法

Dr.Michael Cecchini指出，除了糞便形狀異常外，另外常見症狀包括血便、腹痛及體重無故減輕，但同樣有患者無任何症狀，假如出現任何異常，應及早求醫。醫生強調，進行大腸鏡檢查及其他大腸癌篩檢，皆是降低風險及早期發現癌症的最佳方法，以下3類人建議於45歲前進行大腸鏡檢查：

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大腸癌｜宜2年做1次大腸檢查 高危人士留意身體徵兆

台灣肝膽腸胃科醫生詹宜學在其Facebook專頁提醒大眾，定期做大腸鏡檢查和糞便篩檢很重要。詹宜學引述台灣衛福部統計，每2年做一次糞便篩檢，能夠降低35%大腸癌死亡率。他亦呼籲10大高危人士要小心留意身體8大異狀，越早發現和治療，治癒機率越高：

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大腸癌｜10大高危人士

  • 50歲以上 : 因為超過一半以上的大腸癌病人，年齡大於50歲
  • 大腸癌的發生和高熱量、高脂肪、高糖及低纖維飲食有關
  • 飲酒、吸煙者
  • 糖尿病
  • 肥胖
  • 排便習慣不正常、長期便秘
  • 愛吃紅肉者
  • 遺傳性非息肉性大腸癌的患者
  • 家族性多發性息肉症候群的患者
  • 其他疾病 : 如罹患潰瘍炎性大腸炎、克隆氏腸炎、曾罹患大腸癌並已治癒者

大腸癌｜大腸癌8大徵兆

  • 1. 血便、黏液便
  • 2. 長期或慢性的腹部不適
  • 3. 排便習慣改變（大便次數改變）
  • 4. 大便型態改變（變軟、變細、不成形）
  • 5. 時常有便意感，總感覺糞便無法排空
  • 6. 不明原因貧血、疲勞、容易喘
  • 7. 不明原因體重減輕
  • 8. 腹部出現不明腫塊

資料來源：BuzzFeeHuffPost

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