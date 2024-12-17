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紅豆︱任達華自言非大男人　龔慈恩讚華哥可愛有風度

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

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（左起）任達華、龔慈恩、朱鑑然、鄒穎齊出席《紅豆》優先場。

電影《紅豆》導演鄒穎在昨晚（12月16日）率領戲中演員任達華、龔慈恩及朱鑑然到K11 Art House，與優先場觀眾分享戲中點滴。

身為男主角的任達華分享說：「《紅豆》戲中有十幾個細節，發現原來潮汕人的特質，他愛一個人不需要多講。」他表示今次《紅豆》帶給大家正面訊息，說：「戲中我是很大男人，與我反差很大，當然我仍有進步空間，戲裏面不聽老婆話，其實角色雖然是大男人，但其實為家庭好，為社會好。」

同時，華哥指次電影拍攝不少演員是電影學院的同學，感謝他們幫忙，今次絕對是一齣治癒的正能量電影。

任達華與龔慈恩已曾合作過4、5次。

龔慈恩讚任達華有風度

任達華與龔慈恩二人曾合作4、5次，更多次飾演夫妻，她分享說：「我本身不認識潮州人，但潮州男人是很懂得照顧家庭，他只是用了自己的方法，而且潮州餸很好吃，齣戲很正面角度讓大家思考。華哥角色是大男人，華哥真人並不是大男人，還很可愛有風度。」

至於在戲中的角色是一名旅遊作家的朱鑑然表示：「Stephy角色自幼在九龍城長大，渴望自由自在四圍飛的生活，所以戲中的我吸引到對方，而《紅豆》就包括了Stephy對家庭、事業同愛情的選擇。」

另外，前晚（12月15日）馮素波亦有聯團隊一齊去到銅鑼灣皇室戲院謝票，波姐稱：「好多謝俾機會我參與這部電影，讓我能與龔姐、我偶像華哥一齊合作，我細個已經鍾意華哥的演出，他無論演繹甚麼角色也是很貼地，我真的很專敬他。」

馮素波隨團隊到皇室戲院謝票。

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