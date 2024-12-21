小紅書｜深港跨境返工生活開銷大公開　一日三餐+交通費日均$2XX

▲ 深港跨境返工生活開銷大公開，一日三餐+交通費日均$2XX。

香港住房成本較高且面積較小，不少港人會選擇北上深圳租房或置業，每日往返兩地通勤返工和生活。

近日，一位居住在深圳的港男在內地社交平台小紅書上傳視頻，公開自己每日跨境返工的生活開銷，包括三餐、交通費、咖啡等，日均不到300元。

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小紅書｜日均用餐花費156元

港男於深圳市鹽田區置業並在此居住，而工作地點在佐敦，因此他每日須經蓮塘口岸往返於兩區生活及工作。

據樓主影片所介紹，他早晨會在住所附近的快餐店食早餐，漢堡、薯餅及豆漿共花費15元人民幣，至口岸時，通常會再買一杯咖啡提神，花費13元人民幣人民幣；午餐會選擇在公司附近的茶記用膳，碟頭飯加一杯熱奶茶共花費58元；當日晚餐是200多元的羊腩堡放題，惟樓主表示，大多數情況下晚餐會選食用60至70元左右的快餐，遂計算日均花銷時晚餐按70元計。

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小紅書｜日均通勤交通費為140元

通勤花銷方面，由於樓主住所距離口岸有12公里的距離，他早晨會先乘搭的士至蓮塘口岸，花費28元人民幣；入境香港後再轉乘直通巴士至佐敦，花費37元人民幣；因工作原因外出拜訪客戶，乘搭港鐵往返花費10元；放工後以相同價格乘搭直通巴士至蓮塘口岸，再轉成的士回住所，每日通勤時間共計約4小時。

綜上，樓主忽略人民幣與港幣之匯率得出跨境返工日花銷為296元人民幣，他感嘆道「其實跨境上班真的很累，但換來的代價就是舒適的大房子」，遂詢問網民會如何取捨？

▲ 由於樓主住所距離口岸有12公里的距離，他早晨會先乘搭的士至蓮塘口岸，花費28元人民幣。（取自小紅書）

小紅書｜網民：睇完都覺得攰

該視頻引起熱議，有人認為跨境返工通勤時間過長，得不償失，「睇完都覺得攰，來回的時間我估合計要4小時，如果搵到錢不如在香港買層樓，何必這樣折騰自己呢」、「不會，每天省下的交通費和時間，可以讓我吃得更好，睡得更好，房子再大，回去也是洗澡睡覺而已」、「喺路上一日浪費4小時來回」、「不加班還好，加班怎麼辦呢？」。

還有港人分享自己住在珠海，跨境往返香港國際機場工作的月開銷，「住2,200元、交通2,000元，吃飯700元」，每月僅支出5,000元。

不過，也有人認為住在新界與樓主所用通勤時間相差無幾，居住在深圳還能享受更大空間之住所，生活成本亦比較低，「還是深圳便宜點」「在香港生活，如果住屯門、天水圍，要出香港九龍返工，時間快不過你很多！」。

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