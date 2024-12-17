食物中毒｜再有市民進食生蠔後痾嘔肚痛　涉都會海逸西餐廳

▲ 紅磡都會海逸酒店西餐廳發生食物中毒事件。（資料圖片）

再有市民在餐廳自助餐進食生蠔後食物中毒。衞生署衞生防護中心今日（17日）表示，正調查兩宗有流行病學關連的食物中毒個案群組，共涉及8人，曾在紅磡都會海逸酒店西餐廳進食自助晚餐，全部都有進食生蠔。

衞生防護中心表示，首宗個案群組涉及5名女子，年齡介乎27歲至40歲。她們於12月10日到紅磡都會海逸酒店西餐廳進食自助晚餐，約19.5至37.5小時後出現腹痛、腹瀉、噁心及嘔吐等病徵。

另一宗個案群組涉及3名女子，年齡介乎26歲至47歲。她們在12月11日到同一餐廳進食自助晚餐，約10至18小時後出現腹痛及腹瀉等病徵。

其中4名女子已求醫，全部毋須入院。衞生防護中心初步調查顯示，受影響人士曾進食同類食物，包括生蠔。個案可能由諾如病毒或副溶血性弧菌引致。

▲ 近期發生多宗懷疑涉及在自助餐進食生蠔後食物中毒的案件。（食物環境衛生署）

食安中心人員已到該餐廳視察，並抽取食物樣本作化驗，指示有關處所暫停供應涉事食物及進行清洗消毒處所工作，並向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育。

今次已經是短期內第三宗可能涉及諾如病毒的食物中毒個案，衞生防護中心指，諾如病毒常引致急性腸胃炎是食物中毒的常見成因，通常與食用未經煮熟或生的貝殼類海產有關。所有年齡組別的人士均有機會受感染，而感染於冬天較為常見。而副溶血性弧菌常見於沿岸水域，人們多因進食生的或未經煮熟的海產而受感染。

衞生防護中心提醒，在外進食時避免進食生的海產，選擇刺身、壽司及生蠔等冷盤時亦要小心。

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