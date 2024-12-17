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熊貓經濟｜海洋公園推新一輪聖誕大熊貓主題活動　增沉浸式互動景點

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 36 分鐘前

最後更新： 12 分鐘前

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全新沉浸式互動景點「大熊貓『竹』夢之旅」。（朱永倫攝）

海洋公園「玩轉冬日園」第二波活動周六（21日）起登場，市民可在「大熊貓『竹』夢之旅」沉浸式追尋大熊貓蹤跡，甚至跟牠們的IP角色「Panda Things」合照。園方期望活動收益勝去年，吸引更多旅客，又指有信心大熊貓能助改善業績。

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聖誕節將至，海洋公園周六起，將推出「玩轉冬日園」大熊貓盛典的新一輪活動，焦點包括全新沉浸式互動景點「大熊貓『竹』夢之旅」。體驗館開端有「彩『熊』長廊」，引領市民由放滿球形裝飾的黑白空間，走進有大熊貓「樂樂」雕塑的彩色「夢幻花海」。若圍着雕塑走，隱藏在牆上花叢的大熊貓IP剪影，更會驚喜現身。

再走過有熊貓腳印的「追尋熊貓足跡」之路，就可到達「奇幻竹林」。除了有大熊貓叫聲，大熊貓「盈盈」雕塑亦將透過3D投影技術變身，做指定動作更可與大熊貓IP互動。「萌趣熊貓影相站」則讓市民與AR大熊貓互動拍照留念。

此外，公園新增多個以大熊貓為主題的打卡點，如逾5米高的「安安」和「可可」巨型充氣打卡位，以慶祝牠們首次在港過聖誕；海濱樂園廣場則設6米高「『熊』抱聖誕樹」。大熊貓投影亦會在入夜後，照亮南朗山的海馬地標；夢幻水都人工湖的「光影盛夜」更以全新大熊貓冬日主題登場。

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黃嗣輝：6隻大熊貓有助改善公園業績

海洋公園行政總裁黃嗣輝今日（17日）在活動啟動禮指，乘着大熊貓熱潮，公園今個聖誕以大熊貓為主題，並利用各種新技術，推出沉浸式互動體驗，希望帶來的收益勝去年。

他續指，安安和可可本月8日正式與公眾見面，至今已有數萬人探望牠們，最少一日亦有數千人，屬滿意數字，有信心牠們會繼續吸引更多人流。黃嗣輝亦料6隻大熊貓有助改善公園業績，「你可以放心，一定會發生。」針對深圳居民「一簽多行」恢復，他坦言暫未見內地客有明顯增長，料因未有特別假日或節日，期望新一輪大熊貓活動能吸引更多旅客。

至於公園的大熊貓相關產品已增至逾300款，黃嗣輝說相關生意大增，不論是逾千元仿真大熊貓寶寶公仔，或60元盈盈育兒布偶的銷情都很好，首批貨很快售罄，故推出「超人家姐熊貓毛公仔」時，改用預售方式，「已經去到賣現貨唔夠，要賣預訂貨」，希望銷情隨着安安、可可及雙胞胎寶寶亮相變得更好。

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記者︰梁薾心

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