經濟轉型期丨李家超：政府會帶領工商界　共同為香港經濟發掘更多增長新動能

▲ 李家超引用「寶劍鋒從磨礪出，梅花香自苦寒來」，鼓勵工商界。(政府新聞處圖片)

香港經濟面臨挑戰，特首李家超今日引用「寶劍鋒從磨礪出，梅花香自苦寒來」，鼓勵工商界，在經濟轉型期，政府會帶領大家，團結一致，共同積極探索新業態，為香港經濟發掘更多增長新動能。

▲ 經民聯今晚舉行十二周年慶典暨晚宴。(經民聯供圖)

經民聯今晚舉行十二周年慶典暨晚宴，李家超說，國際視野、市場觸覺和龐大人脈網絡一直是香港的成功要素，經民聯以至香港工商業界都是其中具影響力的香港力量，期待經民聯帶領工商專業界擔當主力軍、生力軍的角色，用實際行動助力香港開拓經濟發展新空間，推廣香港良好的營商環境和發展機遇。

李家超重提，上周在北京向國家主席習近平述職，習近平指出，香港發展面臨新的歷史機遇，勉勵港府團結帶領社會各界，銳意改革、奮發有為，積極對接國家戰略。他強調，政府和社會各界都有角色，塑造經濟發展新動能新優勢，在創新創造中推動香港由治及興，為香港繁榮穩定作出更大貢獻。

晚宴上政商界雲集，除了李家超，有中聯辦副主任尹宗華、外交部駐港公署署理特派員李永勝、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、行會召集人葉劉淑儀等數百嘉賓出席。經民聯方面，有榮譽主席梁君彥、主席盧偉國、監事會主席林建岳等。

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