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食物中毒｜41人食到會Pizza、意粉後肚痛肚瀉　疑過早預製食物

社會

撰文： 鄭寶生

發布時間： 2 小時前

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（資料圖片，非涉事餐廳）

有41人進食到會餐飲後食物中毒，他們吃了千島帆立貝海鮮薄餅、明太子墨魚忌廉酸辣意粉及含黑松露醬料等的食物。

衞生署衞生防護中心今日（17日）表示，正調查兩宗有流行病學關連的食物中毒個案群組，共涉及41人。第一宗個案群組涉及1男11女，年齡介乎20至50歲。他們在12月13日晚上從觀塘名為「到會家」的食物製造廠購買到會食物，食用後約兩至15小時出現腹痛及腹瀉。

另一宗個案群組涉及7男22女，年齡介乎5至77歲，同樣在13日晚光顧「到會家」的到會食物，食用後約3至18小時同樣出現腹痛及腹瀉。

41人之中有1人已求醫，沒有人需要入院。

衞生防護中心初步調查顯示，受影響人士曾進食共同食物，包括千島帆立貝海鮮薄餅、明太子墨魚忌廉酸辣意粉及含黑松露醬料等的食物。個案可能由產氣莢膜梭菌引致。

食安中心人員已到該食物製造廠視察，抽取食物樣本作化驗，指示有關處所暫時停業、停止出售相關食品及進行清洗消毒處所工作，改善食物製作流程，並向員工提供食物安全和環境衞生教育。調查人員初步懷疑有關食物過早預製及貯存在不適當溫度。

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