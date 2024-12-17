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食物安全｜德國進口開心果醬或受黃曲霉毒素污染　食安中心籲勿食用

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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食安中心呼籲市民，不要食用一批可能受黃曲霉毒素污染的進口開心果醬產品。（網上圖片）

食環署食安中心今日（17日）呼籲市民，不要食用一批德國進口的Cresco Italia預先包裝開心果醬（Pistacchio Kerman Paste），因有關產品可能受黃曲霉毒素污染。業界如持有受影響批次的產品，應立即停止使用或出售。

​產品資料如下：

產品名稱：Pistacchio Kerman Paste
品牌：Cresco Italia
來源地：德國
淨重：3公斤
此日期或之前食用：2025年12月31日
批次編號：204759065-01
進口商：JJ Global Sourcing Limited

中心發言人說，接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指上述產品的黃曲霉毒素B1含量超出歐盟標準，正進行回收。中心初步調查發現，上述進口商曾進口受影響批次的產品，該產品黃曲霉毒素含量亦超出本地法例標準。

有關進口商已按中心指示，將受影響批次的產品停售和下架，並展開回收。市民可於辦公時間致電該進口商熱線2190 2125，查詢回收事宜。

發言人又說，中心會就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。

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