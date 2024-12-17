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暫停進口｜一款法國生蠔疑與多宗食物中毒有關　食安中心指示停售

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法國水域17.C.11出產的生蠔或與多宗食物中毒個案有關。（資料圖片、非該款生蠔產品）

食物環境衞生署食物安全中心今日（17日）指示業界暫停進口法國水域17.C.11出產的生蠔，指多宗食物中毒個案地點，均出售該地出產的生蠔。

食安中心指，接獲衞生署衞生防護中心通報7宗食物中毒個案，涉及個案人士曾分別於不同食肆進食生蠔。中心已派員到涉事食肆調查，發現相關食肆均曾出售來自法國水域17.C.11出產的生蠔。為審慎起見，中心即時指示業界暫停進口及在港出售所有在法國水域17.C.11出產的生蠔。

中心已要求有關供應商及食肆即時停止供應及出售涉事生蠔，並正追查有關產品的分銷情況，業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。

發言人指出，由於蠔隻以過濾大量海水的方式進食，如果養蠔或採蠔的水域水質帶有病原體，這些物質便會在蠔的體內積聚。生或未徹底煮熟的蠔是高風險食物，孕婦、幼童、長者、免疫力弱人士及肝病患者等容易受感染的人士，應避免進食生蠔。

中心亦會知法國有關部門及本地業界，並繼續跟進事件及採取適當行動。

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